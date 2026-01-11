Alcalde Néstor de la Rosa, logra tras dos años de lucha, hazaña económica histórica para el Rímac.

*El Rímac obtendrá de 50 a 100 millones de soles anuales fruto de la ley Nº 32552 que beneficiará a todas las próximas generaciones de alcaldes del Rímac.

El centro histórico del Rímac por fin podrá ser rescatado y puesto en valor gracias a las modificaciones en la ley Nº 31980, que establece la entrega, a la municipalidad rímense, del 3 % del Impuesto General a las Ventas (IGV) que tributen las empresas instaladas en la jurisdicción del distrito.

Según el alcalde rímense, Néstor de la Rosa Villegas, esta será una importante y valiosa inyección de recursos que podría alcanzar un promedio de 50 millones de soles al año, los que estarán destinados al Centro Histórico del Rímac, donde hay importantes construcciones de la época virreinal, reconocidas por la UNESCO.

La aprobación de la norma legal fue el resultado de un trabajo continuado por casi dos años, liderado por el economista y alcalde de la Rosa Villegas, que incluyó una intensa labor de articulación y diálogo con las bancadas del Congreso de la República y con el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas.

Las modificaciones a la ley Nº 31980 -o Ley de creación de un régimen especial para el centro históricos de Lima, a fin de proteger su patrimonio cultural y fomentar su desarrollo integral y sostenible– también incluye ahora otorgar seguridad jurídica al comercio regulado y asignar recursos al distrito del Rímac.

Beneficios económicos

Los cambios se oficializaron en el cuadernillo de Normas Legales del diario oficial El Peruano, en su edición del sábado 10 de enero, que marca un antes y un después para el Rímac, al permitir que el distrito sea incorporado de manera expresa en esta norma y acceda a recursos económicos permanentes para su desarrollo.

Gracias a este esfuerzo, el Rímac dejó de ser excluido como ocurrió el año 2024 cuando se aprobó la norma original sin tenerlos en cuenta. El año pasado, las comisiones de Descentralización y Economía del Congreso aprobaron la modificación, después de un cuarto intermedio parlamentario que duró cerca de un mes, pero hoy ya es ley.

Los beneficios económicos podrán ser tangibles a partir del primer trimestre del presente año cuando comenzarán a llegar las primeras transferencias económicas del MEF a la tesorería distrito, y una de sus prioridades será la recuperación de espacios emblemáticos como el Paseo de Aguas y la Alameda de los Descalzos.

Los fondos, además de poner en valor el patrimonio cultural, permitirán desarrollar proyectos de inversión (IOARR) y mejorar de manera integral la infraestructura urbana, mediante la adquisición de camiones cisterna, maquinaria pesada, renovación de pistas y veredas, así como el fortalecimiento de la iluminación pública, seguridad ciudadana.

El dato

El alcalde de la Rosa informó que este beneficio económico no será exclusivo de la actual gestión, sino que tendrá carácter permanente, beneficiando a las futuras administraciones municipales y, principalmente, a los cerca de 300 mil vecinos del histórico distrito del Rímac.