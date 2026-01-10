Universitario recibe al ADT y ALianza Lima visita a Sport Huancayo en primera fecha del Apertura de la Liga 1

Se confeccionó el fixture del Torneo Apertura y Clausura de la Liga 1 2026, donde en la primera fecha programada inicialmente para este 30 de enero, el tricampeón Universitario de Deportes será local ante ADT de Tarma, mientras que Alianza Lima visitará a Sport Huancayo, y Sporting Cristal también saldrá de la capital para jugar frente a Deportivo Garcilaso del Cusco.
Los partidos más saltantes del Apertura, tendrá en la cuarta fecha a Sporting Cristal local contra Universitario, en tanto el clásico del fútbol peruano se efectuará en la novena fecha cuando Universitario reciba a Alianza Lima en el Monumental de Ate. Por último, Alianza Lima en Matute será local ante Sporting Cristal en la Décima Cuarta Fecha. Les presentamos el calendario completo del Apertura, haciendo la acotación que para el Clausura se invertirán las localías.
PRIMERA FECHA
Juan Pablo II-FC Cajamarca
Alianza Atlético-Cusco FC
FBC Melgar-Cienciano
UTC-Atlético Grau
Garcilaso-Sporting Cristal
Sport Huancayo-Alianza Lima
Universitario-ADT
Sport Boys-Los Chankas
Comerciantes-CD Moquegua
SEGUNDA FECHA
Cusco FC-Universitario
ADT-Sport Boys
Alianza Lima-Comerciantes
Cienciano-Juan Pablo II
Atlético Grau-Sport Huancayo
Sporting Cristal-FBC Melgar
FC Cajamarca-Garcilaso
Los Chankas-Alianza Atlético
CD Moquegua-UTC
TERCERA FECHA
Juan Pablo II-Sporting Cristal
Alianza Atlético-Alianza Lima
FBC Melgar-CD Moquegua
UTC-Cusco FC
Garcilaso-ADT
Sport Huancayo-FC Cajamarca
Universitario-Cienciano
Sport Boys-Atlético Grau
Comerciantes-Los Chankas
CUARTA FECHA
Cusco FC-Comerciantes
ADT-UTC
Alianza Lima-Sport Boys
Cienciano-Alianza Atlético
Atlético Grau-Juan Pablo II
Sporting Cristal-Universitario
FC Cajamarca-FBC Melgar
Los Chankas-Sport Huancayo
CD Moquegua-Garcilaso
QUINTA FECHA
Juan Pablo II-Cusco FC
Alianza Atlético-ADT
FBC Melgar-Los Chankas
UTC-Alianza Lima
Garcilaso-Cienciano
Sport Huancayo-Sporting Cristal
Universitario-FC Cajamarca
Sport Boys-CD Moquegua
Comerciantes-Atlético Grau
SEXTA FECHA
Cusco FC-Garcilaso
ADT-Juan Pablo II
Alianza Lima-FBC Melgar
Cienciano-Sport Boys
Atlético Grau-FC Cajamarca
Sporting Cristal-Alianza Atlético
Los Chankas-Universitario
CD Moquegua-Sport Huancayo
Comerciantes-UTC
SÉTIMA FECHA
Cusco FC-Cienciano
Juan Pablo II-Los Chankas
Alianza Atlético-CD Moquegua
FBC Melgar-Atlético Grau
Garcilaso-Alianza Lima
Sport Huancayo-ADT
Sporting Cristal-Sport Boys
Universitario-UTC
FC Cajamarca-Comerciantes
OCTAVA FECHA
ADT-FBC Melgar
UTC-Alianza Atlético
Alianza Lima-Juan Pablo II
Cienciano-FC Cajamarca
Atlético Grau-Garcilaso
Los Chankas-Sporting Cristal
Sport Boys-Sport Huancayo
CD Moquegua-Cusco FC
Comerciantes-Universitario
NOVENA FECHA
Juan Pablo II-UTC
Alianza Atlético-Atlético Grau
FBC Melgar-Cusco FC
Garcilaso-Sport Boys
Sport Huancayo-Comerciantes
Sporting Cristal-CD Moquegua
Universitario-Alianza Lima
FC Cajamarca-Los Chankas
DÉCIMA FECHA
Cusco FC-FC Cajamarca
ADT-Alianza Lima
UTC-Sport Huancayo
Atlético Grau-Sporting Cristal
Universitario-Garcilaso
Los Chankas-Cienciano
Sport Boys-FBC Melgar
CD Moquegua-Juan Pablo II
Comerciantes-Alianza Atlético
UNDÉCIMA FECHA
Juan Pablo II-Comerciantes
Alianza Atlético-Sport Boys
FBC Melgar-Universitario
Alianza Lima-Cusco FC
Cienciano-CD Moquegua
Sport Huancayo-Garcilaso
Sporting Cristal-UTC
FC Cajamarca-ADT
Los Chankas-Atlético Grau
DUODÉCIMA FECHA
Cusco FC-Sport Huancayo
ADT-Los Chankas
UTC-Cienciano
Garcilaso-FBC Melgar
Atlético Grau-Alianza Lima
Universitario-Alianza Atlético
Sport Boys-Juan Pablo II
CD Moquegua-DC Cajamarca
Comerciantes-Sporting Cristal
DÉCIMA TERCERA FECHA
Juan Pablo II-Universitario
Alianza Atlético-Sport Huancayo
ADT-Atlético Grau
FBC Melgar-UTC
Alianza Lima-CD Moquegua
Cienciano-Comerciantes
Sporting Cristal-Cusco FC
FC Cajamarca-Sport Boys
Los Chankas-Garcilaso
DÉCIMA CUARTA FECHA
Cusco FC-Los Chankas
UTC-FC Cajamarca
Alianza Lima-Sporting Cristal
Garcilaso-Alianza Atlético
Sport Huancayo-Juan Pablo II
Atlético Grau-Cienciano
Sport Boys-Universitario
CD Moquegua-ADT
Comerciantes-FBC Melgar
DÉCIMA QUINTA FECHA
Juan Pablo II-Alianza Atlético
ADT-Comerciantes
FBC Melgar-Sport Huancayo
Cienciano-Alianza Lima
Garcilaso-UTC
Universitario-Atlético Grau
FC Cajamarca-Sporting Cristal
Los Chankas-CD Moquegua
Sport Boys-Cusco FC
DÉCIMA SEXTA FECHA
Cusco FC-Atlético Grau
Juan Pablo II-FBC Melgar
Alianza Atlético-FC Cajamarca
UTC-Sport Boys
Alianza Lima-Los Chankas
Sport Huancayo-Cienciano
Sporting Cristal-ADT
CD Moquegua-Universitario
Comerciantes-Garcilaso
DÉCIMA SÉTIMA FECHA
ADT-Cusco FC
FBC Melgar-Alianza Atlético
Cienciano-Sporting Cristal
Garcilaso-Juan Pablo II
Atlético Grau-CD Moquegua
Universitario-Sport Huancayo
FC Cajamarca-Alianza Lima
Los Chankas-UTC
Sport Boys-Comerciantes