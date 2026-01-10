Home DEPORTES Universitario recibe al ADT y ALianza Lima visita a Sport Huancayo en...

Universitario recibe al ADT y ALianza Lima visita a Sport Huancayo en primera fecha del Apertura de la Liga 1

Se confeccionó el fixture del Torneo Apertura y Clausura de la Liga 1 2026, donde en la primera fecha programada inicialmente para este 30 de enero, el tricampeón Universitario de Deportes será local ante ADT de Tarma, mientras que Alianza Lima visitará a Sport Huancayo, y Sporting Cristal también saldrá de la capital para jugar frente a Deportivo Garcilaso del Cusco.

Los partidos más saltantes del Apertura, tendrá en la cuarta fecha a Sporting Cristal local contra Universitario, en tanto el clásico del fútbol peruano se efectuará en la novena fecha cuando Universitario reciba a Alianza Lima en el Monumental de Ate. Por último, Alianza Lima en Matute será local ante Sporting Cristal en la Décima Cuarta Fecha. Les presentamos el calendario completo del Apertura, haciendo la acotación que para el Clausura se invertirán las localías. 

PRIMERA FECHA

Juan Pablo II-FC Cajamarca

Alianza Atlético-Cusco FC

FBC Melgar-Cienciano

UTC-Atlético Grau

Garcilaso-Sporting Cristal

Sport Huancayo-Alianza Lima

Universitario-ADT

Sport Boys-Los Chankas

Comerciantes-CD Moquegua

SEGUNDA FECHA

Cusco FC-Universitario

ADT-Sport Boys

Alianza Lima-Comerciantes

Cienciano-Juan Pablo II

Atlético Grau-Sport Huancayo

Sporting Cristal-FBC Melgar

FC Cajamarca-Garcilaso

Los Chankas-Alianza Atlético

CD Moquegua-UTC

TERCERA FECHA

Juan Pablo II-Sporting Cristal

Alianza Atlético-Alianza Lima

FBC Melgar-CD Moquegua

UTC-Cusco FC

Garcilaso-ADT

Sport Huancayo-FC Cajamarca

Universitario-Cienciano

Sport Boys-Atlético Grau

Comerciantes-Los Chankas

CUARTA FECHA

Cusco FC-Comerciantes

ADT-UTC

Alianza Lima-Sport Boys

Cienciano-Alianza Atlético

Atlético Grau-Juan Pablo II

Sporting Cristal-Universitario

FC Cajamarca-FBC Melgar

Los Chankas-Sport Huancayo

CD Moquegua-Garcilaso

QUINTA FECHA

Juan Pablo II-Cusco FC

Alianza Atlético-ADT

FBC Melgar-Los Chankas

UTC-Alianza Lima

Garcilaso-Cienciano

Sport Huancayo-Sporting Cristal

Universitario-FC Cajamarca

Sport Boys-CD Moquegua

Comerciantes-Atlético Grau

SEXTA FECHA

Cusco FC-Garcilaso

ADT-Juan Pablo II

Alianza Lima-FBC Melgar

Cienciano-Sport Boys

Atlético Grau-FC Cajamarca

Sporting Cristal-Alianza Atlético

Los Chankas-Universitario

CD Moquegua-Sport Huancayo

Comerciantes-UTC

SÉTIMA FECHA

Cusco FC-Cienciano

Juan Pablo II-Los Chankas

Alianza Atlético-CD Moquegua

FBC Melgar-Atlético Grau

Garcilaso-Alianza Lima

Sport Huancayo-ADT

Sporting Cristal-Sport Boys

Universitario-UTC

FC Cajamarca-Comerciantes

OCTAVA FECHA

ADT-FBC Melgar

UTC-Alianza Atlético

Alianza Lima-Juan Pablo II

Cienciano-FC Cajamarca

Atlético Grau-Garcilaso

Los Chankas-Sporting Cristal

Sport Boys-Sport Huancayo

CD Moquegua-Cusco FC

Comerciantes-Universitario

NOVENA FECHA

Juan Pablo II-UTC

Alianza Atlético-Atlético Grau

FBC Melgar-Cusco FC

Garcilaso-Sport Boys

Sport Huancayo-Comerciantes

Sporting Cristal-CD Moquegua

Universitario-Alianza Lima

FC Cajamarca-Los Chankas

DÉCIMA FECHA

Cusco FC-FC Cajamarca

ADT-Alianza Lima

UTC-Sport Huancayo

Atlético Grau-Sporting Cristal

Universitario-Garcilaso

Los Chankas-Cienciano

Sport Boys-FBC Melgar

CD Moquegua-Juan Pablo II

Comerciantes-Alianza Atlético

UNDÉCIMA FECHA

Juan Pablo II-Comerciantes

Alianza Atlético-Sport Boys

FBC Melgar-Universitario

Alianza Lima-Cusco FC

Cienciano-CD Moquegua

Sport Huancayo-Garcilaso

Sporting Cristal-UTC

FC Cajamarca-ADT

Los Chankas-Atlético Grau

DUODÉCIMA FECHA

Cusco FC-Sport Huancayo

ADT-Los Chankas

UTC-Cienciano

Garcilaso-FBC Melgar

Atlético Grau-Alianza Lima

Universitario-Alianza Atlético

Sport Boys-Juan Pablo II

CD Moquegua-DC Cajamarca

Comerciantes-Sporting Cristal

DÉCIMA TERCERA FECHA

Juan Pablo II-Universitario

Alianza Atlético-Sport Huancayo

ADT-Atlético Grau

FBC Melgar-UTC

Alianza Lima-CD Moquegua

Cienciano-Comerciantes

Sporting Cristal-Cusco FC

FC Cajamarca-Sport Boys

Los Chankas-Garcilaso

DÉCIMA CUARTA FECHA

Cusco FC-Los Chankas

UTC-FC Cajamarca

Alianza Lima-Sporting Cristal

Garcilaso-Alianza Atlético

Sport Huancayo-Juan Pablo II

Atlético Grau-Cienciano

Sport Boys-Universitario

CD Moquegua-ADT

Comerciantes-FBC Melgar

DÉCIMA QUINTA FECHA

Juan Pablo II-Alianza Atlético

ADT-Comerciantes

FBC Melgar-Sport Huancayo

Cienciano-Alianza Lima

Garcilaso-UTC

Universitario-Atlético Grau

FC Cajamarca-Sporting Cristal

Los Chankas-CD Moquegua

Sport Boys-Cusco FC

DÉCIMA SEXTA FECHA

Cusco FC-Atlético Grau

Juan Pablo II-FBC Melgar

Alianza Atlético-FC Cajamarca

UTC-Sport Boys

Alianza Lima-Los Chankas

Sport Huancayo-Cienciano

Sporting Cristal-ADT

CD Moquegua-Universitario

Comerciantes-Garcilaso

DÉCIMA SÉTIMA FECHA

ADT-Cusco FC

FBC Melgar-Alianza Atlético

Cienciano-Sporting Cristal

Garcilaso-Juan Pablo II

Atlético Grau-CD Moquegua

Universitario-Sport Huancayo

FC Cajamarca-Alianza Lima

Los Chankas-UTC

Sport Boys-Comerciantes

