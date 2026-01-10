Piero Quispe anotó su primer gol con el Sydney FC en la goleada al Macarthur 3-0 por la Liga de Australia

Su mejor actuación. En una excelente perfomance de visitante, Sydney FC se impuso por 3-0 ante Macarthur FC por la A-League de Australia, con un gol inolvidable del mediocampista peruano Piero Quispe, que marcó su primer tanto con la camiseta del club australiano.

Quispe, que viene de jugar en los Pumas de la UNAM de México, abrió el marcador a los 31’ tras una serie de toques precisos de su equipo. Nuestro compatriota, bien ubicado en el centro del área, recibió el balón después de una combinación dirigida por Rhyan Grant, controló con rapidez y definió con un remate colocado a un lado del arco, dejando sin opciones al portero rival y desatando la euforia de la parcialidad visitante.

Tras la apertura en el marcador, Sydney FC mantuvo el dominio del partido y amplió la ventaja en el complemento con tantos de Victor Campuzano (48′) y Patrick Wood (62′), sellando una victoria contundente.

Piero Quispe fue protagonista total: jugó los 90 minutos, aportó al equilibrio en el mediocampo y sumó cifras positivas en el desarrollo del encuentro. Su tanto no solo representó el primero con Sydney FC en la liga australiana, sino también un paso clave en su proceso de consolidación, que confirma su adaptación al fútbol de Oceanía.