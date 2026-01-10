Mirada crítica a las nuevas guías alimentarias

La nueva guía alimentaria 2025 – 2030 menciona puntos importantes como fomentar el consumo de alimentos ricos en nutrientes como frutas, verduras y cereales integrales, prestar atención al microbioma y limitar alimentos ultra procesados y bebidas azucaradas. Estos lineamientos se ajustan estrechamente a las directrices dietéticas de larga data de la Asociación Americana del Corazón y otras autoridades de salud pública.

“Además, recomienda un consumo de proteínas de 1.2 a 1.6 gramos por kilo de peso al día, lo cual no es una recomendación novedosa ya que anteriormente el Instituto de Medicina (IOM) en el año 2005 atribuyo como recomendación de ingesta de este macronutriente entre el 10 al 35% de las calorías totales”, sostuvo la nutricionista del Portal Salud en Casa, Alexandra Márquez Hinojosa

MEJOR MENESTRAS

De acuerdo a la especialista un punto importante a señalar que el Informe Científico del Comité Asesor de las Guías Alimentarias 2025, el cual es un informe de evidencia científico-técnico más influyente del mundo, propuso reordenar el grupo de proteínas, dando prioridad a las fuentes de origen vegetal como las menestras. Sin embargo, al ver la imagen de las guías alimentarias apenas se percibe este grupo de alimentos y se hace hincapié en fuentes de proteína animal como carnes y queso.

“La nueva guía alimentaria mantiene la referencia de limitar el consumo de grasas saturadas, las cuales no deben superar el 10% del total calorías diarias. Sin embargo, recomienda consumir alimentos proteicos de origen animal como carnes rojas y lácteos enteros”, señala.

Además, señala, esta guía menciona que la mantequilla y el de sebo de res pueden ser empleados como fuentes de grasa para cocinar, esto a llevado a que diversas instituciones como la Academia de Nutrición y Dietética, la mayor organización de dietistas del mundo y la Asociación Americana del Corazón emitan comunicados indicando que estos alimentos no son incompatibles con las recomendaciones de limitar el consumo de grasa saturada al 10% total de las calorías, ya que la evidencia científica demuestra que los alimentos mencionados tienen un alto contenido de grasa saturada que está relacionada con el aumento de riesgo de enfermedades cardiovasculares.

PROTEÍNAS VEGETALES RELEGADAS

De acuerdo con Alexandra Márquez, las proteínas vegetales son relegadas ante el énfasis de consumo de proteínas animales, aun cuando su consumo se ha relacionado beneficios cardiovasculares como reducción de LDL, regular control glicémico y además son accesibles. “En cuanto a los lácteos, la guía recomienda su consumo de 3 por día, de acuerdo con la Academia de Nutrición y Dietética advierte que al centrar el consumo de lácteos excluye a todos aquellos que no pueden o eligen no consumirlas”, agregó.

Por otro lado, existe ambigüedad a lo que se denomina alimentos reales y ultra procesados esto dificulta su uso practico y puede generar mensajes confusos para educar nutricionalmente e implementar políticas públicas. Asimismo, estas guías no hacen mención a la sostenibilidad, ni menciona el impacto ambiental.

El verdadero problema es que casi nadie sigue las recomendaciones, por ello es importante realizar recomendaciones que involucren políticas públicas para mejorar el acceso a los alimentos, reducir la desigualdad y sean viables para nuestra sociedad.