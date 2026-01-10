Ministro de Educación supervisa servicios educativos y promueve el deporte formativo en La Libertad

✓ _*Minedu garantiza docentes, materiales y mantenimiento de colegios para el Buen Inicio del Año Escolar 2026.*_

En el marco del programa Minedu en tu Región, el ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, desarrolló una intensa jornada de trabajo en la región La Libertad, orientada a supervisar la prestación de los servicios educativos, fortalecer el deporte formativo y promover la participación juvenil como eje del desarrollo regional.

Las actividades se iniciaron con la inauguración de la Academia IPD La Libertad 2026, en el coliseo cerrado Gran Chimú de Trujillo, con la participación de autoridades nacionales, regionales y locales.

En ese sentido, el titular del sector Educación destacó que la articulación entre educación y deporte es clave para el desarrollo integral de los niños y adolescentes, así como para la identificación temprana de nuevos talentos deportivos.

En este espacio, se reconoció a los estudiantes clasificados a la etapa Nacional de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos (JEDPA) y se realizó la entrega simbólica de materiales deportivos que permitirán fortalecer las condiciones de entrenamiento de la Academia IPD en la región.

Actualmente, este programa beneficia a más de 5000 niños y adolescentes en La Libertad, consolidándose como una estrategia descentralizada de acceso gratuito al deporte.

Con relación al Buen Inicio del Año Escolar 2026, el ministro informó que ya se ha iniciado el proceso de contratación de más de 140 000 docentes para asegurar que ninguna aula se quede sin maestro.

Asimismo, señaló que la distribución de material educativo en todas las regiones del país ya se encuentra en marcha y concluirá antes del inicio de clases, con el fin de que los estudiantes cuenten con los recursos necesarios desde el primer día.

Indicó, además, que se ha iniciado la supervisión de instituciones educativas en coordinación con la Autoridad Nacional de Infraestructura, a fin de ejecutar acciones de mantenimiento preventivo en los colegios.

“Hemos adelantado todos los plazos para que no nos gane el tiempo”, afirmó.

Agregó que, como parte de la modernización del sistema educativo, se viene implementando la Matrícula Digital, por lo que pidió el apoyo de los padres de familia para que este proceso se realice de manera ordenada y sin contratiempos.

También informó que, en el almacén de la UGEL 02 La Esperanza, ya se encuentra más del 50 % de los materiales educativos que serán distribuidos en los colegios antes del inicio de clases.

A la fecha, la distribución total en la región La Libertad alcanza el 80 % de un total superior a los 690 000 ejemplares, como cuaderno de trabajo, material para biblioteca y textos escolares.

La inversión bordea los 2.3 millones de soles y beneficiará a más de 389 000 estudiantes.

La jornada incluyó, además, la visita al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Trujillo, donde el ministro participó en la entrega simbólica del licenciamiento institucional, que garantiza estándares de calidad para la formación de más de 600 estudiantes.

“Hoy es un día de fiesta para la educación técnica y, en especial, para la comunidad educativa del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Trujillo.

Hace pocos días, el 31 de diciembre del año pasado, el instituto obtuvo su licenciamiento, lo que acredita que cumple con las condiciones básicas de calidad para seguir formando y capacitando a jóvenes de La Libertad”, expresó el ministro Figueroa Guzmán.