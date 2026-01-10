Minedu contratará a más de 140 mil maestros para 2026



Procedimiento comienza el 12 de enero y garantiza la presencia de docentes en las aulas desde el primer día del año escolar

El Ministerio de Educación inició el proceso de Contratación Docente 2026 con el objetivo de garantizar que los estudiantes sean atendidos de forma adecuada desde el primer día de clases. Mediante este proceso, se contratará a más de 140 000 maestros para instituciones educativas de Educación Básica y Educación Técnico-Productiva en el ámbito nacional, a través de las instancias de gestión educativa descentralizadas.

Este proceso se desarrolla en el marco de una nueva norma aprobada mediante el Decreto Supremo N° 022-2025-MINEDU, que incorpora mejoras para fortalecer la transparencia, simplificar los procedimientos administrativos y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los postulantes.

“El inicio oportuno de este proceso asegura la presencia de maestros en las aulas desde el primer día del año escolar. La renovación reconoce el buen desempeño laboral del docente y garantiza la continuidad pedagógica en beneficio de los estudiantes”, señaló el ministro de Educación, Jorge Figueroa.

La primera etapa del proceso corresponde a la renovación del contrato docente y está dirigida a los profesores que laboraron en 2025, quienes deberán presentar, del 12 al 14 de enero, evidencias para la evaluación de desempeño laboral en su institución educativa. Los docentes que obtengan un resultado favorable y cumplan condiciones adicionales podrán continuar laborando el 2026.

Para participar en la contratación por resultados de la Prueba Nacional, los docentes ubicados en los cuadros de mérito del concurso de Ingreso a la CPM de 2024 deberán presentar, del 30 de enero al 3 de febrero, el Formulario Único de Trámite y la documentación correspondiente ante la UGEL seleccionada durante el concurso.

La contratación por evaluación de expedientes está dirigida a los postulantes que cumplan con los requisitos establecidos para la plaza convocada. En este caso, la presentación de solicitudes y expedientes se realizará en la UGEL de su elección del 18 al 20 de febrero.

Para participar en cualquiera de las tres etapas, los postulantes deben cumplir con la formación académica y los requisitos específicos de la plaza convocada, además de gozar de buena salud física y mental, y tener menos de 65 años de edad.

Con este proceso, el Minedu reafirma su compromiso con la continuidad del servicio educativo y la revalorización de la labor docente, así como su compromiso para cautelar el derecho de los estudiantes a una educación de calidad desde el primer día de clases.

