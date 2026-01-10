Barcelona y Real Madrid disputarán este domingo el título de la Supercopa de España

Un duelo esperado por muchos se da muy temprano en este inicio del 2026. Por la final de la Supercopa de España, se enfrentan los clásicos rivales FC Barcelona y Real Madrid, quiénes en semifinales habían dejado en el camino al Athletic Club (5-0) y al Atlético de Madrid (2-1) respectivamente. Será este domingo desde las 2:00 p.m. en la ciudad de Yeda-Arabia Saudita.

Los catalanes llegan con la moral al tope, y con la firme intención de repetir el éxito de la edición anterior de este torneo, donde le ganó en la final a los merengues. Encabezados por su estrella Lamine Yamal, secundado por Raphinha, Fermín López y Ferran Torres, buscarán hacer la diferencia ante un rival que no le dará seguramente espacios para que llegue con claridad a su portería.

En el Real Madrid hay la posibilidad que arranque de titular el francés Kylian Mbappe, que llegó hace dos días a Yeda, tras recuperarse de su lesión, pero la última palabra la tendrá el técnico Xabi Alonso. Si arranca ira en lugar de Gonzalo García en gran momento al anotar goles en los últimos partidos, sino estará a la expectativa para ingresar en el transcurso del partido.

ALINEACIONES

FC BARCELONA: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric, De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Ferran y Raphinha. DT: H. Flick.

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Mbappé (García) y Vinícius Jr. DT: X. Alonso.