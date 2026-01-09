Sunedu elimina la referencia a la modalidad de estudio en diplomas universitarios

La medida, busca garantizar el principio de igualdad y no discriminación de los estudiantes, conforme a la Ley Universitaria.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) informó que, mediante la Resolución Directoral N.° 00001-2026-SUNEDU-DS-DIRGRATU, se dispuso la modificación del Anexo 3 del Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos, suprimiendo el dato referido a la modalidad de estudios del reverso del diploma universitario.

Asimismo, la norma establece que dicha información dejará de ser publicada en las plataformas informativas de consulta pública, incluyendo Sunedu en Línea (enlinea.sunedu.gob.pe) en el marco de la protección del derecho fundamental a la educación superior y el principio de igualdad y no discriminación.

Esta decisión se sustenta en la interpretación de la Ley Universitaria, que reconoce la equivalencia de los grados académicos y títulos profesionales, con independencia de la modalidad en la que fueron obtenidos, priorizando el interés superior del estudiante.

De acuerdo con lo dispuesto, las universidades, instituciones y escuelas de educación superior contarán con un plazo de sesenta (60) días hábiles para adecuar sus procedimientos internos a las modificaciones introducidas en el Anexo 3 del Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos.

La Sunedu reafirma su compromiso con la promoción de un sistema universitario de calidad y a la vez equitativo y respetuoso de los derechos de los estudiantes, velando porque la información registrada y difundida no genere distinciones que puedan derivar en prácticas discriminatorias