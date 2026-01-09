Se conoció el fixture del Torneo Apertura y Clausura de la Liga 1-2026 a empezar el 30 de enero

Todo va quedando listo para lo que será el inicio de la Liga1 Te Apuesto 2026, y esta noche posteriormente a la premiación de los mejores de la Liga 1 2025, se realizó el fixture, en donde se definió el calendario de los 18 equipos participantes. El Clásico del fútbol peruano se disputará en la novena jornada, como principal atractivo, siendo local en el Monumental de Ate, Universitario ante Alianza Lima.

Se informó que un club será automáticamente campeón si conquista el Torneo Apertura y Clausura; y el subcampeón se definirá entre el segundo, tercero y cuarto de la acumulada. Además, habrá final directa si el ganador del Apertura y el vencedor del Clausura finalizan en los dos primeros puestos de la tabla acumulada.

Sin embargo, si uno o dos equipos diferentes (que no ganen el Apertura ni Clausura) quedan en los dos primeros lugares de la tabla acumulada, se jugarán semifinales. Además, como otra novedad se informó que este año se desarrollará la Copa de la Liga, en plena Copa del Mundo 2026 (entre junio y julio). Para el Torneo Clausura se invierte la localía de las 17 fechas programadas.

La primera fecha a jugarse desde el 30 de enero quedó de la siguiene manera: Juan Pablo II-FC Cajamarca; Alianza Atlético-Cusco FC; FBC Melgar-Cienciano; UTC-Atlético Grau; Garcilaso-Cristal; Sport Huancayo-Alianza Lima; Universitario-ADT; Sport Boys-Los Chankas; Comerciantes Unidos-Moquegua.