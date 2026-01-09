Patricia Juárez postula a Senado con el N° 4

La legisladora Patricia Juárez anunció, a través de sus redes sociales, que postulará al Senado Nacional con el número 4, representando a Fuerza Popular (FP), a pocos meses de la realización de los comicios nacionales donde se elegirá al nuevo presidente de la República y a los 190 representantes de los partidos políticos en el Senado Nacional y en la Cámara de Diputados.

«Amigos, comunico mi decisión de participar en la próxima contienda electoral como candidata al Senado Nacional con el #k4. Mi voluntad de servicio a los demás, experiencia y responsabilidad con que enfrento cada tarea en mi vida, me animan a participar ¡Uds deciden! #k4 #FP», señaló la parlamentaria en X.

Juárez recordó que el haber sido regidora y teniente alcaldesa de la Municipalidad de Lima, así como su desempeño como vicepresidenta del Congreso le han permitido adquirir una sólida y amplia experiencia en el funcionamiento del aparato del Estado. Además, indicó que algunas de sus leyes que fueron aprobadas ahora favorecerán al país como el retorno a la Bicameralidad, la ley que incorpora el delito de préstamos extorsivos «gota a gota» en el código penal, el fortalecimiento de la investigación penal a cargo de la PNP, entre otras.

Cabe precisar que Juárez, al igual que otros rostros reconocidos de Fuerza Popular, buscará la reelección, aunque en esta ocasión lo hará en el Senado Nacional, cámara importante donde las leyes aprobadas por los diputados tendrán una revisión más exhaustiva y rigurosa.