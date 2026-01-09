Midis lanza Programa de Extensión Universitaria en Desarrollo e Inclusión Social

Esta iniciativa busca formar a estudiantes de los últimos ciclos y egresados universitarios en desarrollo e inclusión social, combinando formación virtual certificada y pasantías en regiones.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), bajo la gestión de la ministra Lesly Shica Seguil, lanza la 1era Edición Programa de Extensión Universitaria en Desarrollo e Inclusión Social (Peudis), una iniciativa académica orientada a fortalecer las capacidades de estudiantes y egresados universitarios para contribuir al cierre de brechas sociales a través de las políticas, estrategias e intervenciones que impulsa el sector.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, invitó a los jóvenes a este programa, “para cumplir un rol clave en la construcción de un país de progreso. Queremos invitarlos para capacitarlos sobre nuestra política pública y así sepan de la mística que nos une”.

“Hoy lanzamos el primer programa de Extensión Universitaria en Desarrollo e Inclusión Social dirigido a estudiantes de los últimos ciclos y egresados del 2025 de universidades públicas y privadas de las carreras Ciencias de la Salud, Economía, Derecho, Administración, Educación, Ciencias Sociales, Comunicaciones, Gestión Pública e Ingeniería”, señaló la titular del Midis.

Los jóvenes, a través de este programa, recibirán formación especializada, trabajarán en equipo y reconocerán cómo desde la gestión pública se crean soluciones para reducir brechas de pobreza y mejorar la vida de quienes más lo necesitan, personas que viven en pobreza y en pobreza extrema. La capacitación tendrá una certificación oficial.

Asimismo, el programa tiene como meta promover la participación de al menos 200 estudiantes de los dos últimos ciclos y egresados del año 2025, provenientes de universidades públicas y privadas del país.

Quienes formen parte del Peudis recibirán una formación especializada en desarrollo e inclusión social, que les permitirá comprender y analizar las principales problemáticas sociales del país, así como diseñar, implementar y evaluar intervenciones públicas en concordancia con la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social y el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social.

Además, este programa cuenta con una certificación oficial del Midis y de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (Tacna), con una duración total de 156 horas académicas, equivalentes a 10 créditos académicos. Se desarrollará en modalidad virtual e incluirá una pasantía en regiones, que permitirá a los participantes conocer de manera directa el funcionamiento de las intervenciones del Midis en el territorio.

Al culminar el Programa de Extensión Universitaria, los egresados se convertirán en profesionales con sólida formación teórica, normativa y aplicada en desarrollo e inclusión social, fortaleciendo su perfil profesional y su compromiso con la construcción de un país más inclusivo y con igualdad de oportunidades.