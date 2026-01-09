Marruecos se clasificó a las semifinales de la Copa Africana tras vencer a Camerún 2-0

La Selección de Marruecos se clasificó a las semifinales de la Copa Africana de Naciones. El elenco anfitrión venció por 2-0 a Camerún en los cuartos de final y está entre los cuatro mejores del torneo en mención. El otro semifinalista fue Senegal que venció 1-0 a Mali, y ahora espera rival que saldrá del cotejo del sábado entre Egipto-Costa de Marfil.

El combinado marroquí comenzó ganando con el tanto de Ibrahim Díaz a los 26’ que les dio la ventaja y la tranquilidad de acomodarse mejor en el campo. Ninguno de los dos elencos tuvo tantas chances, pero la selección marroquí supo controlar a su rival que no logró llevar peligro a su área.

A los 74’, Saibari definió bien en el área rival, para sentenciar el encuentro a su favor, ante la algarabía de su hinchada. La victoria le otorga a Marruecos la clasificación a semifinales de la Copa Africana, en donde enfrentará al ganador de la llave entre Argelia y Nigeria que jugarán este sábado 10 a las 11:00 a.m.