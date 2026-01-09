Luis Advíncula es oficialmente jugador de Alianza Lima por dos temporadas

Luis Advíncula llegó esta mañana a la capital para iniciar su nueva etapa en Alianza Lima, tras finalizar su vínculo de cinco años con Boca Juniors. El defensor se prepara para sumarse oficialmente al equipo íntimo y afrontar la Liga 1 y la Copa Conmebol Libertadores en este 2026.

El lateral de la selección peruana fue recibido por integrantes del club que portaban indumentaria oficial de Alianza Lima. Durante el contacto con la prensa, Advíncula respondió a algunas consultas sobre su llegada al club: “Todo bien. Ya hablaré, tranquilo. Gracias a Dios, todo bien”, declaró el jugador.

El vínculo contractual entre ambas partes será de dos temporadas y una opción de extensión por un año más si se cumplen los objetivos deportivos planteados. Esta formalidad solo espera la publicación oficial en las plataformas del club.

El jugador pasó los exámenes médicos correspondientes y firmará su contrato en Matute antes de trasladarse a Uruguay, donde se integrará a la pretemporada organizada por el técnico argentino Pablo Guede. El objetivo es poner a punto al equipo de cara a la Serie Río de la Plata, que servirá como preparación para los torneos oficiales.

Advíncula no podrá jugar en el primer amistoso de la pretemporada frente a Independiente este sábado 10. Sin embargo, se espera que pueda tener minutos en el segundo encuentro contra Atlético Unión, programado para el miércoles 14 dependiendo de la decisión del comando técnico. El último amistoso será ante Colo Colo de Chile el domingo 18 de enero.