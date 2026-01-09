Lluvias en Perú: declaran en emergencia a 382 distritos de 20 departamentos



La medida regirá por 60 días en distritos de 20 departamentos y permitirá ejecutar acciones de prevención, respuesta y rehabilitación frente a las condiciones climatológicas



Ante las precipitaciones pluviales que se vienen presentando en esta época del año, 382 distritos de 20 departamentos del país fueron declarados en estado de emergencia por el Poder Ejecutivo.

El decreto supremo 003-2026-PCM -publicado hoy en la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano- establece dicha disposición, fijando su aplicación durante 60 días.

Se indica que esta emergencia obedece al “peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales”. Con la declaratoria se busca ejecutar “medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan”.

El financiamiento de las acciones a tomar provendrá del presupuesto institucional de los gobiernos regionales, municipios y ministerios correspondientes, “sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público”.

Las referidas jurisdicciones se encuentran distribuidas en 116 provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

El mayor número de distritos declarados en emergencia se encuentra en la provincia ayacuchana de Huamanga: Acocro, Acos Vinchos, Ayacucho, Chiara, Ocros, Quinua, San José de Ticllas, Santiago de Pischa, Socos, Tambillo y Vinchos.

A continuación, la lista completa de los 382 distritos que se encuentran en esa situación a causa de las lluvias:

El Gobierno declaró el Estado de Emergencia por 60 días calendario en diversos distritos de varias provincias de 20 departamentos del país, debido al peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales, según lo establece el Decreto Supremo N.º 003-2026-PCM, publicado este 9 de enero en el diario oficial El Peruano.La medida alcanza a zonas vulnerables de los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali, donde el riesgo de deslizamientos, inundaciones y afectaciones a la vida y salud de la población ha sido catalogado como «muy alto“.

De acuerdo con los considerandos del decreto, la decisión se sustenta en un Informe Situacional del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), elaborado en base a reportes técnicos del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) y la Comisión Multisectorial ENFEN, los cuales advierten un escenario climático adverso entre los meses de enero y marzo de 2026.

El documento oficial señala que la magnitud del peligro ha sobrepasado la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales y locales, por lo que se hace necesaria la intervención técnica y operativa del Gobierno Nacional, configurándose así una emergencia de nivel 4, según el Reglamento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd).

Acciones inmediatas y sectores involucrados

Durante la vigencia del Estado de Emergencia, los gobiernos regionales y municipales comprendidos deberán ejecutar acciones de excepción, inmediatas y necesarias orientadas a la reducción del riesgo, así como labores de respuesta y rehabilitación, bajo la coordinación y seguimiento del INDECI.

En estas intervenciones participarán, según sus competencias, los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Desarrollo e Inclusión Social, además de otras entidades públicas y privadas. Las acciones deberán guardar nexo directo con el evento climático y podrán ajustarse conforme evolucione la situación, siempre sustentadas en estudios técnicos.

Financiamiento y seguimiento

El decreto precisa que la implementación de las medidas se realizará con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Asimismo, el INDECI deberá coordinar, supervisar y reportar a la Presidencia del Consejo de Ministros los resultados de las acciones ejecutadas durante el periodo de emergencia.

La norma fue refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y los titulares de los sectores involucrados, y lleva la firma del Presidente de la República, José Enrique Jerí Oré. Los distritos específicos declarados en emergencia se encuentran detallados en el anexo que forma parte del Decreto Supremo.

Números de emergencia

En caso de emergencias relacionadas con eventos naturales en Perú, puedes comunicarte a los siguientes números de emergencia:

Central de Emergencias 911: Número único para emergencias.

Indeci (Instituto Nacional de Defensa Civil): Línea gratuita 119.

Bomberos: 116.

Policía Nacional del Perú: 105.

Samu (Servicio de Atención Médica de Urgencia): 106.

Cruz Roja Peruana: 265-7000.