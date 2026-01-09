Liga 1 premió a los mejores de la temporada 2025 en ceremonia realizada en el Museo de Arte de Lima

Liga 1 premió a los mejores de la temporada 2025 en ceremonia...

Previo al sorteo de la Liga en sus Torneos Apertura y Clausura del 2026, se realizó la premiación de los mejores de las Liga 1 y 2 además de la Liga Femenina de Fútbol, con la asistencia de diretivos de la FPF, de la Liga 1, de los clubes, jugadores, entrenadores y prensa, en la Sala del Museo de Arte de Lima. A continuación los galardonados:

*MVP del 2025: El mejor jugador del año fue el delantero de Universitario, Alex Valera, quien logró marcar en 16 ocasiones y brindar 6 asistencias. Además, en la recta final del 2025 retornó a la Selección Peruana y anotó 2 tantos en los amistosos.

*Goleador del año: Aquí no hubo sorpresa, ya que en la previa se sabía que el argentino del Cusco FC, Facundo Callejo, era el artillero del 2025, tras sus 25 goles en 25 partidos.

*Jugador Revelación: Maxloren Castro (Sporting Cristal), de 18 años, anotó dos goles y jugó casi todos los duelos de la temporada con los ‘celestes’, e incluso disputó un par de juegos con la Selección peruana.

*Arquero del año: El arquero nacional Pedro Díaz de 27 años fue elegido el mejor portero de la última temporada. Sus buena actuaciones lo llevaron a la ‘blanquirroja’. En 34 juegos, encajó 30 goles en el torneo local.

*Mejor gol del 2025: El premio lo ganó Jairo Concha, por el tanto que anotó en septiembre frente a FBC Melgar en Arequipa

*Mejor entrenador del 2025: El premio lo ganó el uruguayo Jorge Fossati que dirifió al Tricampeón Universitario.

*Mejor Hinchada del 2025: Universitario

*El Once del 2025: Pedro Díaz (Cusco FC); César Inga (Universitario), Renzo Garcés (ALianza Lima), Williams Rivero (Universitario); Andy Polo (Universitario), Martín Távara (Cristal), Iván Colman (Cusco FC), Jairo Concha (Universitario); Dacundo Callejo (Cusco FC), Alex Valera (Universitario) y Jhonny Vidales (FBC Melgar).