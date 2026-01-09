Jean Ferrari: «Las declaraciones de Álvaro Barco fueron exageradas y fuera de lugar»

Le apuntó la placa. Jean Ferrari, director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se pronunció sobre el conflicto existente entre los clubes y la FPF en torno a los derechos de televisión del torneo 2026, cuestionando algunas declaraciones públicas (la de Álvaro Barco) y haciendo un llamado a priorizar la estabilidad del campeonato.

Ferrari aseveró que la controversia no contribuye al buen funcionamiento del sistema. “Esto no ayuda al sistema, pues hay que conocer el problema. Acá hay gente que opina sin saber realmente de qué se trata”, señaló, refiriéndose puntualmente a los comentarios realizados por Álvaro Barco, los cuales calificó como “fuera de lugar y exagerados”.

Asimismo, consideró que dichas expresiones tuvieron un carácter más personal que institucional. “Siento que las declaraciones de Álvaro fueron más personales que institucionales. Ellos harán su evaluación interna, ya que hay una Liga encargada del fútbol”, añadió.

Finalmente, Ferrari expresó su deseo de que el campeonato pueda comenzar en la fecha establecida. “Espero que el torneo inicie el 30 como está estipulado. Solo queremos que 1190 cumpla con los pagos a tiempo para que los clubes estén tranquilos y puedan arrancar el campeonato sin inconvenientes”.