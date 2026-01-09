IPD abrirá el lunes más inscripciones gratis para el turno tarde en academia deportiva

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) anunció que desde este lunes 12 de enero se abrirán nuevas inscripciones para el turno tarde de la Academia IPD 2026, dirigidas a niños y adolescentes de 6 a 17 años, ante la alta demanda registrada en el inicio del programa. Las vacantes estarán disponibles en cinco sedes de Lima Metropolitana que son Videna (San Luis), Canto Grande (San Juan de Lurigancho), San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

El proceso de inscripción se realizará a través de un enlace virtual que será publicado en las redes sociales oficiales del IPD, mientras que las clases comenzarán el 19 de enero.

Cabe señalar que hoy viernes 9, el IPD dio inicio a las clases gratuitas de la Academia IPD 2026 en diversas sedes de Lima Metropolitana, con la participación de más de 4 mil beneficiarios entre los 6 y 17 años.

Desde las 08:00 a.m. los participantes comenzaron los talleres en los recintos de Videna; San Juan de Lurigancho (Canto Grande, Chacarilla de Otero y Mangomarca); el Complejo Deportivo IPD de Carabayllo; el Complejo Deportivo IPD de Huandoy (Los Olivos); San Juan de Miraflores; el Coliseo Dibós (San Borja); el complejo de Matute (La Victoria); y la sede de Santa Anita, donde se practican vóley, boxeo y fútbol.