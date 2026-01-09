Implementan bancos de leche humana

Recientemente el Poder Ejecutivo aprobó un reglamento de ley que implementa y desarrolla los bancos de leche humana en Perú, mediante el Decreto Supremo N.º 022-2025-SA, con el objetivo de fortalecer la atención materno-infantil y asegurar el acceso gratuito a leche humana pasteurizada para recién nacidos y lactantes en situación de alta vulnerabilidad nutricional.

“La nueva norma fortalece y regula el funcionamiento de los bancos de leche humana, asegurando que la leche donada sea recolectada, pasteurizada, conservada y distribuida bajo estrictos estándares de calidad e inocuidad. Su objetivo es garantizar un acceso seguro y oportuno a leche materna para recién nacidos que no pueden recibirla directamente de su madre”, sostuvo la nutricionista del Portal Salud en Casa, Pierina Papadopulos.

De acuerdo con la especialista . esta es una medida clave y de alto impacto. La leche humana donada reduce significativamente el riesgo de infecciones graves, enterocolitis necrotizante y complicaciones digestivas en prematuros. “Además, favorece su crecimiento, maduración del sistema inmune y recuperación clínica, siendo literalmente un soporte vital en las primeras semanas de vida”, precisó.

Por su parte la Lic. Judith Soto , nutricionista, explica que los bebés prematuros y delicadamente enfermos, requieren un manejo altamente especializado donde la alimentación precoz con lactancia materna constituye un parámetro de mucha importancia para su supervivencia, disminución de complicaciones y de su estancia hospitalaria. “No dar leche materna a un prematuro aumenta el riesgo de complicaciones graves como enterocolitis necrosante, sepsis, infecciones, problemas digestivos y mayor mortalidad, además tiene un impacto negativo en el neurodesarrollo a largo plazo. La leche materna es vital para salvar la vida de los prematuros porque proporciona una protección inmunológica crucial y nutrientes adaptados a la necesidad del bebé y que son vitales para los sistemas aún inmaduros de estos bebés”.

“La reciente inauguración del Servicio del Banco de Leche Humana del Hospital Nacional Cayetano Heredia es crucial porque garantizará leche humana pasteurizada y segura a los recién nacidos más vulnerables: prematuros cuyo peso sea menor o igual a 1500 gramos, neonatos postoperados con patologías digestivas y bebés hospitalizados que no pueden ser amamantados por la propia madre o bien la madre no ha logrado extraerse suficiente cantidad de leche. Además, que promueve y protege la lactancia materna”, enfatizó.

BENEFICIOS DEL BANCO DE LECHE

Según Judith Soto, los principales beneficios de un Banco de Leche son la reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal asociada a complicaciones gastrointestinales, infecciones y sepsis en prematuros. El Banco de Leche del Hospital Nacional Cayetano Heredia es el tercer banco en Lima Metropolitana y el quinto en todo el Perú”, precisó.

“Un recién nacido prematuro nace antes de las 37 semanas, de acuerdo cuándo nacen pueden tener órganos poco desarrollados que no están preparados aún para funcionar fuera del útero.

“Por ello, los bebés prematuros nacen con más dificultades para el amamantamiento, porque no logran la coordinación de succión, deglución y respiración, por lo que necesitarán más apoyo con la lactancia para evitar fallo en la ganancia ponderal. Además, por su inmadurez motora presentan: succión pobre, incoordinación y disminución de la capacidad gástrica”, agregó.