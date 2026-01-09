Gustavo Álvarez se convertirá en nuevo entrenador de la Selección Peruana

Solo falta la oficialización. Todo hace indicar que la FPF ha elegido al estratega argentino Gustavo Álvarez de 54 años, para asumir el reto de clasificar a Perú a un nuevo mundial de fútbol. Incluso en medios de Chile lo dan por hecho, confirmando que el ex entrenador de la Universidad de Chile tomará las riendas de la Bicolor.

La idea que tiene la FPF es iniciar, con Álvarez, un proyecto integral a largo plazo que pueda trabajar con mayores y menores desde la Sub-23 hasta la Sub-13, en el objetivo de promocionar los nuevos valores del fútbol peruano, y que puedan nutrir a las futuras selecciones, que mucha falta nos hace.

Álvarez tiene como trayectoria a nivel de clubes, haber dirigido a clubes como Temperley, Aldosivi, Patronato de su país Argentina, Sport Boys, Atlético Grau en el Perú, Huachipato y la Universidad de Chile en el país sureño.

Si estilo de juego se caracteriza por utilizar formaciones ofensivas, variando comúnmente entre el 4-3-3 y el 3-5-2. Se espera que en el transcurso de esta semana que viene, lo hagan oficial y conocer del propio Álvarez su plan de trabajo con la Selección Adulta, de cara a la Copa América que viene y las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial 2030.