Fortalecer para reducir: recomendaciones para cuidar el agua potable y el alcantarillado ante lluvias intensas



Campaña digital del OTASS promueve acciones que contribuyan a reducir impactos de las emergencias en la infraestructura de las EPS y contar con servicios más seguros.



Ante la declaratoria de emergencia dispuesta por el gobierno debido a las intensas lluvias en diversas regiones del país, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) brinda importantes recomendaciones para el uso responsable del agua potable y el cuidado del sistema de alcantarillado, a fin de reducir riesgos sanitarios, evitar colapsos y contribuir a la continuidad del servicio.

En este contexto, el OTASS implementa la campaña digital “Fortalecer para reducir”, una iniciativa preventiva y educativa que busca informar a la ciudadanía sobre cómo sus acciones cotidianas pueden disminuir el impacto de las lluvias en los sistemas de agua y saneamiento, especialmente en escenarios donde las empresas prestadoras (EPS) se ven obligadas a restringir o suspender temporalmente el servicio para proteger su infraestructura.

Uso responsable del agua potable

Hay que considerar que, durante episodios de lluvias intensas, huaicos o crecidas de ríos, las fuentes de agua pueden presentar altos niveles de turbidez, lodos y material arrastrado, lo que dificulta el proceso de potabilización y puede obligar al cierre temporal de captaciones y plantas de tratamiento.

Por ello, el OTASS recomienda a la población:

• Disminuir el consumo de agua potable en emergencias y priorizar su uso para actividades esenciales como beber, cocinar e higiene personal.

• Reutilizar agua (por ejemplo, del lavado de ropa o platos) para el inodoro.

• Compartir agua con vecinos en situación de mayor vulnerabilidad, como adultos mayores, niños o personas con problemas de salud.

• Almacenar agua potable en recipientes limpios y con tapa cuando se registren lluvias continuas, evitando así la proliferación de enfermedades como el dengue y otras.

Cuidar el alcantarillado es cuidar la salud

Cabe resaltar que gran parte de los colapsos y desbordes de desagüe durante la temporada de lluvias se originan por malas prácticas domiciliarias, que pueden evitarse con acciones simples:

• No abrir las tapas de los buzones de desagüe para que ingrese el agua de lluvia, ya que esto permite el paso de piedras, lodo y basura al sistema generando desbordes que afectan la salud pública.

• No conectar las canaletas de los techos al desagüe, pues el exceso de agua pluvial provoca atoros y colapsos.

• Disponer adecuadamente los residuos sólidos, sacando la basura solo cuando pase el camión recolector, para evitar que sea arrastrada por las lluvias hacia el alcantarillado.

Con esta campaña “Fortalecer para reducir”, el OTASS reafirma que la prevención empieza en casa y que el compromiso ciudadano es clave para reducir emergencias.