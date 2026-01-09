Alias ‘Cantu’: el sicario de Los Injertos del Cono Norte abatido por valiente Policía en Comas era de la banda del ‘El Monstruo’



La relación de Ángel Enrique Paredes Ramos con la banda criminal de ‘El Monstruo’ no era reciente. Su vinculación con esta organización quedó expuesta en marzo de 2025, tras el asesinato de un policía

El delincuente abatido durante una intervención policial en Comas fue identificado como Ángel Enrique Paredes Ramos, alias “Cantú”, sicario vinculado a organizaciones criminales del norte de Lima y señalado como integrante de “Los Injertos del Cono Norte”. El sujeto había asesinado minutos antes a un chofer de combi y contaba con un historial delictivo que lo convertía en un peligro delincuente.

Según información oficial, Paredes Ramos registraba antecedentes por tenencia ilegal de armas y tráfico ilícito de drogas. Además, estaba implicado en el homicidio de un suboficial de la Policía ocurrido en marzo de 2025. Tras ese crimen, fue capturado por agentes del orden, hecho que quedó registrado en videos del Ministerio del Interior, pero meses después recuperó su libertad y continuó delinquiendo hasta ser abatido la noche de ayer miércoles.

Las autoridades señalaron que alias “Cantú” operaba como sicario y era considerado un actor clave en hechos de violencia vinculados al crimen organizado en Lima Norte. Su reincidencia y retorno a las calles, pese a sus antecedentes, ha generado cuestionamientos de la población hacia los entes de justicia por la labor que vienen haciendo frente a la ola criminal que azota la capital.

El asesinato del chófer de transporte público ocurrió en plena vía pública. Según testigos, alias ‘Cantu’ se hizo pasar como pasajero del vehículo. Al momento de descender, sacó un arma de fuego y disparó cuatro veces contra el conductor, quien, de acuerdo con las primeras indagaciones, venía siendo víctima de extorsión.

Tras perpetrar el ataque, el sicario huyó a toda velocidad por una avenida del distrito con la intención de reunirse con su cómplice, quien lo esperaba en una esquina a bordo de una motocicleta. Sin embargo, no logró su objetivo. Un efectivo policial que se encontraba de civil y fue testigo del crimen inició la persecución y abrió fuego contra el delincuente.

Las balas lo alcanzaron antes de que pudiera escapar. Alias ‘Cantu’ murió tendido sobre la pista, mientras que su cómplice también fue herido durante el enfrentamiento. Hasta el momento, su paradero no ha sido confirmado, aunque algunas fuentes señalan que habría sido trasladado al hospital de Collique.

El ataque no fue un episodio aislado. Según la información disponible, el crimen formaba parte de una estrategia impulsada por alias ‘Cachete’, brazo armado de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, con el objetivo de recuperar el control criminal en la zona de Belaúnde, en Comas.



Un sicario al servicio de Los Injertos del Cono Norte

La relación de Ángel Enrique Paredes Ramos con la banda criminal Los Injertos del Cono Norte no era reciente. Su vinculación con esta organización quedó expuesta en marzo de 2025, cuando fue detenido por su participación directa en el asesinato de un suboficial de la Policía Nacional del Perú, crimen que también habría sido cometido por encargo de la misma organización.

Alias ‘Cantu’ no solo operaba como sicario. De acuerdo con la información policial, también lideraba una red de microcomercialización de droga en la zona de Belaúnde. Su rol estaba relacionado con las actividades ilícitas de la banda para reforzar el control territorial. Como se recuerda, la red de ‘El Monstruo’ fue golpeada duramente tras su captura en Paraguay.

El asesinato del suboficial PNP y su captura en Surco

Uno de los crímenes más graves vinculados a alias ‘Cantu’ ocurrió el 12 de marzo, cuando sicarios a bordo de una motocicleta llegaron hasta una tienda en Comas y abrieron fuego contra dos amigos que ingerían bebidas en la vía pública. Una de las víctimas fue el suboficial PNP en retiro Renzo Pacherres Malpartida, de 35 años, y la otra, su amigo Ronald Adelino Florian Perfecto, un civil.

Por este hecho, Ángel Enrique Paredes Ramos fue señalado como el autor material. Las investigaciones indicaron que habría actuado por encargo de los reclutadores de la banda, conocidos como “Paquito” y “Chupete”, ambos integrantes del grupo criminal liderado por Erick Moreno Hernández.

Tras ese crimen, alias ‘Cantu’ fue capturado en el distrito de Surco, en un inmueble ubicado en el jirón Camino Real N.° 383. Durante la intervención, los agentes incautaron un revólver, seis municiones y pequeñas cantidades de marihuana. La operación estuvo a cargo de la Dirección de Investigación Criminal, con participación de la Brigada Especial Contra el Crimen de San Juan de Lurigancho y la División de Inteligencia Contra la Criminalidad.

Ese historial delictivo terminó abruptamente en Comas, donde alias ‘Cantu’ cayó abatido tras ejecutar su último crimen, cerrando el perfil de un sicario que operó bajo órdenes directas de una de las organizaciones criminales más violentas de Lima Norte.

RECONOCIMIENTO AL POLICÍA Y RESPALDO INSTITUCIONAL

Tras la baja del sicario, la Policía Nacional anunció que el suboficial de segunda que participó en la intervención será premiado y reconocido por su rápida y valerosa acción. El director de la Defensoría de la Policía, general (r) Máximo Ramírez, aseguró que el agente actuó dentro del marco legal y que no será detenido ni sancionado administrativa o penalmente.

Ramírez destacó la forma en que se ejecutó la intervención, señalando que el efectivo se identificó como policía y utilizó su arma en legítima defensa para proteger a la ciudadanía. Además, se informó que el suboficial contará con asesoría legal del Ministerio del Interior y apoyo psicológico tras la balacera. En la misma línea, Óscar Arriola, el Comandante General de la Policía Nacional del Perú (PNP) sostuvo que este tipo de acciones deben ser incentivadas y reconocidas, al remarcar que se necesitan más intervenciones firmes para frenar la ola de violencia que golpea al país.