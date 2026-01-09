Alianza Lima jugará este sábado primer amistoso ante Independiente en Montevideo

La hora de estrenarse. Alianza Lima debutará en este año 2026 enfrentando a Independiente de Avellaneda-Argentina, partido correspondiente a la Serie “Río de la Plata” que se realiza en Montevideo -Uruguay. El nuevo entrenador Pablo Guede (argentino) probará un once inicial que tiene a varios refuerzos llegados para esta temporada.

De acuerdo a los últimos trabajos efectuados en la capital uruguaya, para el equipo titular ingresarían el defensa argentino Mateo Antoni, el volante Jairo Vélez y el delantero Federico Girotti, también argentino, manteniendo el resto a la base de la temporada anterior, aunque claro está durante este compromiso y los próximos dos que tendrán, probará a los demás jugadores.

Sobre el rival de turno Independiente, que es dirigido por Gustavo Quinteros, ha tenido algunas incorporaciones, aunque la base es la misma de la temporada pasada. Entre sus principales jugadores están el arquero Gabriel Rey, el defensa Federico Lomónaco y el delantero paraguayo Gabriel Ávalos.

ALINEACIONES

ALIANZA LIMA: Viscarra; Antoni, Zambrano, Garcés, Trauco; J. Castillo, Gaibor; Vélez, Cantero, E. Castillo y Girotti. DT: P. Guede.

INDEPENDIENTE: Rey; Godoy, Lomónaco, Valdez, Zabala; Loyola, Fernández, Montiel; Cabral, Abaldo y Ávalos DT: G. Quinteros.

HORA: 19:00 p.m.

ESCENARIO: Estadio Parque Viera de Montevideo