Seguridad y bienestar: recomendaciones para adultos que viajan al exterior

Cada vez más peruanos se animan a viajar al extranjero, ya sea para visitar a sus familiares, descubrir nuevos destinos o disfrutar de unas vacaciones. Sin embargo, una buena planificación resulta esencial para garantizar una experiencia segura, cómoda y libre de preocupaciones durante la estadía fuera del país.

Viajar implica adaptarse a nuevos entornos y rutinas, por lo que contar con la seguridad adecuada permite disfrutar plenamente del viaje sin contratiempos. Según Assist Card, , los destinos más visitados por los peruanos son Estados Unidos, España, Colombia, Brasil y República Dominicana. Aunque son lugares con gran atractivo turístico, también presentan diferencias notables en los costos y en la atención médica frente a una emergencia. En países como Estados Unidos o los pertenecientes a la Unión Europea, una consulta o atención médica puede significar un gasto considerable si no se cuenta con un respaldo robusto.

En este contexto, disponer de una asistencia de viaje con montos máximos globales desde USD 60 mil hasta USD 3 millones— se vuelve una decisión inteligente para viajar con tranquilidad. Además, se recomienda considerar el Add On de Enfermedades Preexistentes, un producto adicional diseñado para ofrecer una cobertura más amplia y personalizada, en caso de quienes cuentes con enfermedades que requieren atención y cuidado. Este beneficio adicional permite recibir atención médica y mayor cobertura ante cualquier situación vinculada a una condición crónica ya diagnosticada.

“Desde la compañía queremos brindar la mejor protección y servicio a cada cliente. Por eso, contamos con el Add On para aquellas personas que cuentan con alguna enfermedad crónica; para que viajen con la tranquilidad y respaldo necesario”, destacó Orlando Romano, Country Manager de Assist Card Perú.

De esta forma, Assist Card reafirma su compromiso con acompañar a los viajeros peruanos en cada etapa de su recorrido, ofreciendo soluciones flexibles y completas que se adaptan a diferentes perfiles y necesidades, para que cada viaje sea una experiencia segura y sin preocupaciones.