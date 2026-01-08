Real Madrid jugará la final de la Supercopa de España al vencer a Atlético de Madrid 2-1

La final esperada. Real Madrid es el segundo finalista de la Supercopa de España, tras vencer hoy al Atlético de Madrid 2-1, cotejo desarrollado en el King Abdullah Sports City de Yeda-Arabia Saudita. Los merengues se medirán el domingo 11 a su clásico rival F.C. Barcelona, por el título.

Apenas a los 2’ de juego, el uruguayo Federico Valverde cobró un tiro libre y mando un misil habiendo que el balón supere las manos del arquero eslovaco Oblak e inflar las redes “colchoneras”, para poner arriba al Real Madrid 1-0, ante la algarabía de los hinchas que llegaron a Yeda-Arabia Saudita.

A los 55’ un magnífico pase al vacío de Federico Valverde para que su compañero Rodrygo ingrese y ante la salida de Oblak mandó el balón al lado derecho para poner el 2-0 para los merengues. Pero ahí nomás llegó el descuento “colchonero” por acción del noruego Alexander Sorloth de cabeza, tras bien centro de Giuliano Simeone.

El elenco conducido técnicamente por Diego Simeone intentó llegar al empate, pero no lograron concretar un par de ocasiones en el final del partido en los pies de Antoine Griezmann y Julián Álvarez. Con ello el Madrid mantuvo la ventaja y se llevó la clasificación a la final.

ALINEACIONES

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Asencio (Mendy), Rudiger (F. García), Carreras; Camavinga (Ceballos), Tchouaméni, Rodrygo (Mastantuono), Bellingham; G. García y Vinicius Jr (Guller). DT: X. Alonso.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri (Molina); Koke (Cardoso), Gallagher (Le Normand), Simeone, Baena (Griezmann); Sorloth (Almada) y Álvarez. DT: D. Simeone.

ÁRBITRO: Busquets Ferrer (España)

ESCENARIO: King Andullah Sports City de Yeda