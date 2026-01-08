PSG se coronó campeón de la Supercopa de Francia al vencer por penales a Olympique Marsella

PSG se impuso por penales a Olympique Marsella (4-1) tras igualar 2 a 2 en el tiempo regular y se proclamó campeón de la Supercopa de Francia 2026, partido efectuado en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad de Kuwait. Si algo necesitaba el equipo de Luis Enrique, algo irregular esta temporada luego de un año de ensueño, para sumarle importancia al Trophée des Champions, trofeo que habían levantado en 11 de sus últimas 12 ediciones.

PSG se puso en ventaja a los 13’ por acción de Ousmane Dembelé, aprovechando un error en salida del cuadro de Marsella, que logró el empate parcial a los 74’ con penal marcado por Greenwood, y lo volteó con un autogol del ecuatoriano William Pacho a los 84’. Cuando parecía que ganaba Marsella, a los 94’ el portugués Gonzalo Ramos puso el 2-2 final para el PSG, lo que obligó a definir en tanda de penales.

En esta instancia, el PSG estuvo más fino anotado por acción de Gonzalo Ramos, Vitinha, Nuno Mendes y Doue, mientras por el Marsella solo anotó Murillo, errando O’ Riley y Traore, siendo bloqueados ambos disparos por el arquero francés Lucas Chevalier, con lo cual el PSG se proclamó campeón de la Supercopa de Francia