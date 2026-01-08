Municipalidad de Lince inició el plan de recuperación de espacios públicos 2026

Mercados, parques y avenidas principales figuran entre las zonas con mayor número de reclamos por la presencia de vehículos abandonados y mal estacionados en el distrito de Lince.

En atención a los vecinos, la Municipalidad de Lince activó el plan de recuperación de espacios públicos 2026. Para ello, dispuso un trabajo articulado entre la Subgerencia de Fiscalización Administrativa y la Subgerencia de Operaciones Ambientales, con el objetivo de mejorar el orden y el ornato del distrito.

El equipo de inspectores de la Subgerencia de Fiscalización inició su jornada en la calle Los Mirlos, el parque Dumont y el parque Revilla, brindando medidas informativas y preventivas a los vecinos que mantienen vehículos abandonados en la vía pública, los cuales obstaculizan el libre tránsito peatonal y vehicular.

La Municipalidad de Lince indicó que este operativo tiene como finalidad recuperar los espacios de uso público, tanto peatonales como de tránsito, en beneficio de los vecinos del distrito.

Limpieza y orden

De manera complementaria, la Subgerencia de Operaciones Ambientales realizó labores de limpieza en zonas peatonales y parques, con el propósito de mantener un distrito limpio, ordenado y seguro.

La Municipalidad de Lince reafirma su compromiso con los vecinos linceños de actuar de manera oportuna mediante acciones de ordenamiento y ornato, enmarcadas dentro de los ejes de gestión de la institución edil.