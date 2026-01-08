Ministro Martínez lidera operativo de requisa en pabellón de máxima seguridad del penal de Ica

En el marco de las acciones orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana y el control penitenciario, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, lideró hoy un operativo de requisa en el penal de Ica, con la participación de 75 agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

La intervención se realizó en el pabellón 7, donde se encuentran más de 170 internos recluidos por delitos de alta peligrosidad como sicariato, organización criminal, entre otros. Como resultado del operativo, se incautaron dos televisores, un equipo de sonido y diversos objetos prohibidos, además del retiro de conexiones eléctricas clandestinas.

Durante la jornada, el titular del sector Justicia dispuso el reforzamiento de las medidas de seguridad en este establecimiento penitenciario que alberga a más de 5000 internos por delitos contra el patrimonio, la libertad sexual, la seguridad pública, entre otros ilícitos.

Asimismo, el ministro Martínez Laura destacó que estas acciones, ejecutadas de manera permanente y sostenida en los establecimientos penitenciarios del país, fortalecen el principio de autoridad y ratifican la firme decisión del Gobierno de enfrentar al crimen organizado.

De igual manera, el titular del MINJUSDH realizó una visita de inspección a los pabellones de varones y mujeres, con el objetivo de verificar las condiciones de seguridad interna.

Finalmente, acompañado por funcionarios del INPE, el ministro inspeccionó los exteriores del penal para constatar el cumplimiento de la normativa de intangibilidad en las zonas aledañas a los centros penitenciarios.