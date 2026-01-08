Ministro de Educación supervisa servicios educativos en Ica para garantizar buen inicio del Año Escolar 2026

Verificó los avances de la primera escuela modular tipo costa en la región, implementada con una inversión de S/5 millones.

También supervisó el acopio de materiales educativos que serán distribuidos en la IE de esta región.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, cumplió una intensa jornada de trabajo en la región Ica, en el marco de la estrategia Minedu en tu Región, con el propósito de acercar el Estado a la comunidad educativa y conocer, de manera directa, la situación de las instituciones de educación básica y superior técnico-productiva con miras al Buen Inicio del Año Escolar 2026.

El ministro inició su agenda en la Institución Educativa 22334 La Florida, en el centro poblado Las Palmeras, en el distrito de Salas, donde verificó el avance de la primera escuela modular tipo costa en la región Ica, que se encuentra en su etapa final de implementación. Esta obra, que representa una inversión de cinco millones de soles, permitirá dejar atrás una infraestructura de adobe en alto riesgo de colapso y brindar a más de 80 estudiantes de primaria un entorno seguro, moderno y plenamente equipado.

“Hemos llegado a Ica para verificar que el servicio educativo cuente con las condiciones adecuadas para el aprendizaje, la seguridad y el bienestar de los estudiantes y maestros. Aquí, en La Florida, estamos resolviendo una situación de alto riesgo y dando inicio a una nueva etapa para la educación en Salas y en toda la región”, señaló el ministro Figueroa.

La nueva escuela modular, una solución eficiente para zonas alejadas del país donde la construcción convencional resulta más costosa y compleja, contará con aulas equipadas, ambientes administrativos, sala de uso múltiple, red wifi, sistemas de audio y video, mobiliario nuevo, cerco perimetral, patio principal techado, áreas recreativas y un moderno sistema sanitario con tratamiento de aguas residuales.

En esta institución educativa, la Fundación Romero realizó la entrega simbólica de 250 000 becas dirigidas a docentes y 400 000 becas destinadas a estudiantes del quinto año de educación secundaria en el ámbito nacional.

Posteriormente, el titular del Ministerio de Educación visitó el almacén de la UGEL Ica, donde supervisó el acopio de recursos pedagógicos destinados al Buen Inicio del Año Escolar 2026. En ese contexto, el ministro Figueroa revisó los textos en sistema braille que arribaron a la región y resaltó el derecho de todos los escolares a acceder a aprendizajes de calidad, reafirmando el compromiso con una educación inclusiva, que garantice que ningún estudiante quede excluido, bajo criterios de igualdad y equidad.

En la región Ica se distribuirán más de 349 000 unidades de materiales educativos, que beneficiarán a más de 190 000 estudiantes, con una inversión superior a 1.1 millones de soles. A la fecha, el 80 % del material ya se encuentra en los almacenes y su distribución se iniciará la primera semana de febrero, a través de la DRE Ica y las cinco UGEL de la región.

La jornada continuó en el Instituto de Excelencia (IDEX) Catalina Buendía de Pecho, donde el ministro destacó la importancia de la educación técnica como pilar del desarrollo del país. En esta institución, el Ministerio de Educación ha invertido más de 1.4 millones de soles para la implementación de un laboratorio de fabricación digital (FabLab) con 51 equipos especializados, que benefician a los programas de Industrias de Alimentos y Bebidas, Mecánica de Producción Industrial y Producción Agropecuaria.

Finalmente, el ministro Figueroa visitó el Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO) Nuestra Señora del Carmen, considerado uno de los mejores CETPRO públicos de la región, donde participó en la entrega simbólica de títulos técnicos a 72 egresados. Durante su intervención, resaltó que la educación técnico-productiva es una prioridad para el sector, ya que permite a jóvenes y adultos mejorar sus oportunidades laborales y contribuir al desarrollo económico de sus comunidades.