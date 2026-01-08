Ministro de Agricultura participó en operativo de control territorial

Ministro Vladimir Cuno estuvo junto a otras autoridades y más de 180 efectivos en San Juan de Lurigancho y Carabayllo.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Vladimir Cuno, participó y supervisó un operativo de control territorial en Lima Este y Lima Norte que dejó detenciones, incautación de material explosivo y acciones policiales frente a hechos delictivos, como parte del despliegue articulado del Estado para reforzar la seguridad ciudadana y el orden interno.

El operativo se inició en la base de serenazgo del distrito de San Juan de Lurigancho, ubicada en la avenida Canto Grande, conocida como “El Hangar”. Desde este punto se desplegaron acciones de control territorial que permitieron la detención de dos personas reincidentes por el presunto delito de robo agravado (robo de celular), ocurrido en la cuadra 7 de la avenida Canto Grande.

Los intervenidos fueron trasladados a la comisaría de Santa Elizabeth, donde permanecen bajo custodia policial.

PNP Y EJÉRCITO

Durante el despliegue, el titular del MIDAGRI señaló que el operativo realizado durante la noche y madrugada, arrojó resultados positivos tanto para el Gobierno como para la ciudadanía. En ese marco, se desplegaron 180 efectivos de la Policía Nacional del Perú y dos brigadas del Ejército del Perú, quienes realizaron intervenciones simultáneas en las ocho comisarías del distrito de San Juan de Lurigancho.

«Es un resultado exitoso para el Gobierno y para la ciudadanía, porque hemos logrado incautar una gran cantidad de armamento y material explosivo que, de no haber sido intervenido, podría haber sido utilizado para la extorsión o la minería ilegal. Esta intervención es de suma importancia”, señaló el titular del MIDAGRI.

EN CARABAYLLO

Como parte del mismo operativo, se realizaron intervenciones en la jurisdicción de la comisaría PNP ¨El Progreso¨, en el distrito de Carabayllo, que permitieron la detención de dos personas por el presunto delito contra la seguridad pública, vinculado a la tenencia ilegal de material explosivo.

Durante las acciones se incautaron 50 cajas de fulminantes, mechas detonantes, municiones calibre 9 mm, cacerinas, un arma de fuego y aproximadamente 600 cartuchos de dinamita, evitando un grave riesgo para la población.