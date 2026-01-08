Ministra Lesly Shica participó en Intervención Multisectorial en Ica liderada por el presidente José Jerí

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, llegó a la región Ica para participar en la Intervención Multisectorial liderada por el presidente José Jerí. En ese marco, fue parte de una feria de servicios del Estado, realizada con el propósito de acercar la atención y orientación a la población en situación de vulnerabilidad y contribuir a la mejora de su calidad de vida.

En esa línea, la titular del Midis, acompañada del ministro de Salud, Luis Quiroz; el alcalde provincial de Ica, Carlos Reyes y del alcalde distrital de Los Aquijes, Edward Amoroto, encabezó la Feria Multisectorial Descentralizada, realizada en el Polideportivo Rosa Vargas de Panizo, en Ica.

Durante la jornada, la ministra entregó certificados a usuarias del programa Juntos que culminaron satisfactoriamente los cursos de capacitación de vigías y de reparaciones básicas de instalaciones domiciliarias, desarrollado en coordinación con Sencico. Asimismo, recorrió los stands de los programas sociales del Midis presentes en la feria.

En su intervención, la ministra Shica destacó que, “estamos desde las primeras horas con esta intervención multisectorial liderada por el presidente José Jerí. Desde que se inició esta gestión buscamos recuperar la confianza de la población. Así estamos recorriendo el país y este año iniciamos en Ica, una región productiva”.

“Desde el Midis apostamos por el desarrollo y el progreso, porque buscamos alejarnos de la línea de la pobreza. Nuestra apuesta es por trascender a las transferencias”, agregó.

La feria brindó orientación técnica especializada sobre los servicios de los programas sociales Cuna Más, Juntos, Pensión 65, Programa de Alimentación Escolar, Contigo, Foncodes y PAIS, así como sobre servicios vinculados a salud, educación, vivienda, trabajo, entre otros.

Como parte de su agenda en la región, visitó a don Miguel Misajel Cornejo, usuario del programa Pensión 65, quien a sus 100 años recibe este apoyo desde agosto de 2020. Don Miguel reside en el distrito de Parcona junto a su esposa, de 95 años, también usuaria del programa.

A primera hora, la titular del Midis, participó del izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza de Armas de Pisco, hasta donde llegó en compañía del presidente de la república, José Jerí. También asistió a la misa celebrada en el Templo Belén de Pisco y visitó la Municipalidad Distrital de Túpac Amaru Inca, junto al presidente José Jerí, para supervisar su sistema de videovigilancia. Finalmente, por la tarde, fue parte de la reunión intergubernamental con el Gobierno Regional de Ica y Municipalidades Provinciales.