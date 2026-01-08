Médicos abandonan servicio y se van a bailar “perreo” en Ventanilla (VIDEO)

» Pobladores y sindicato del hospital demandan destitución del director, Guillermo Huatuco, por permitir abusos y el desorden

El hospital de Ventanilla, bajo la dirección del doctor Guillermo Huatuco, se ha vuelto en un grave problema para los pobladores de este populoso distrito del Callao, más aún al conocerse que, el pasado sábado 6 de diciembre, médicos de guardia abandonaron sus labores para irse de fiesta y bailar “perreo” en la discoteca Rústica.



Los videos son demoledores y muestran a los médicos Alonso Jara Anduviza y Ruth Huarag, de los servicios de ginecología y cirugía, en pleno baile en el local que se encuentra en el segundo piso del centro comercial Plaza Vea, a un costado del hospital Ventanilla, lo cual demuestra que no hay respeto a la dirección del nosocomio ni a los pacientes que necesitan atención por emergencia.



Según testigos que grabaron el bochornoso suceso, los malos médicos se pusieron a beber licor y bailar hasta altas horas de la madrugada, no regresaron a su servicio, y llamaron la atención porque se encontraban con sus uniformes de médicos. Lo peor es que en plena jarana, y ya en estado de ebriedad, procedieron a desnudarse en pleno baile de perreo.





La responsabilidad cae directamente sobre el director Guillermo Huatuco, quien no ha sancionado a nadie por este hecho escandaloso y contrario a las leyes vigentes, como tampoco toma decisiones para mejorar la atención en el hospital, pues son constantes las denuncias de maltratos a los pacientes por parte de doctores, enfermeras y hasta de los técnicos.



Incluso hay médicos que abandonan sus labores en el hospital para irse a atender en clínicas particulares, todo lo cual se puso en conocimiento del doctor Huatuco, pero éste parece pintado en la pared y no toma ninguna medida correctiva. Se han denunciado también abusos y maltratos cometidos por los trabajadores del hospital y Huatuco no mueve un dedo.



Según el articulo 377 del Código Penal, los directores de hospital y funcionarios del Minsa que incumplen sus funciones enfrentan graves faltas administrativas y delitos penales, con penas privativas de libertad. Las infracciones como negligencia, malversación, abuso de autoridad e inobservancia del código de ética, son sancionadas con destitución, inhabilitación y multas.



El sindicato de trabajadores del Hospital de Ventanilla ha demando la renuncia o destitución del director Huatuco, a quien responsabilizan por negligencia en el cargo: no cumplir, rehusar o retardar las funciones (grave o muy grave si hay perjuicio al estado); incumplimiento del código de ética: actos contrarios al respeto, probidad y eficiencia en la atención a pacientes.



También se le encuentra responsable por conflicto de intereses al usar el cargo para beneficio propio o de terceros; acoso laboral y maltrato: hostigamiento a subalternos y maltrato a ciudadanos; además de falsificación/alteración de registros, documentos o información confidencial; y por aplicar amonestaciones y suspensiones sin goce de remuneraciones a los trabajadores.



Se informó que los pobladores de Ventanilla apoyaron las denuncias del sindicato de trabajadores y respaldan que, ante las tropelías de este mal director, sea intervenido el hospital por parte del Ministerio Público y la Contraloría. Igualmente solicitan al Ministerio de Salud la destitución del aún director Huatuco.