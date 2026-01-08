Jesús Pretell es nuevo jugador de LDU de Ecuador por pedido expreso del técnico Tiago Nunes

Cambia de aires. Jesús Pretell de 26 años da un salto de calidad en su carrera futbolística, y será nuevo jugador de Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU) de Ecuador, por pedido expreso del entrenador brasileño Tiago Nunes, quien lo tuvo como pupilo cuando dirigió a Sporting Cristal.

El año 2025, Liga fue semifinalista de la Copa Libertadores bajo la dirección técnica del ex técnico celeste, cayendo ante Palmeiras de Brasil. A Pretell, volante defensivo le indicaron que no iba a ser tomado en cuenta por Paulo Autuori esta temporada en Sporting Cristal, y aceptó la oferta del cuadro ecuatoriano.

Pretell el año pasado jugó 39 partidos (36 de titular) y ayer ya fue confirmado como nuevo jugador por parte de LDU en sus redes oficiales. “Si tuviera que ir a una guerra, lo elegiría a Pretell como soldado”, dijo Tiago Nunes sobre el volante peruano, que espera “romperla” con la camiseta alba.

El último jugador peruano que vistió la sedas de LDU fue nada menos que Paolo Guerrero, quien en el 2023 salió campeón de la Copa Sudamericana, mientras en el 2005 Roberto Palacios también jugó y salió campeón del torneo ecuatoriano, bajo la conducción de Juan Carlos Oblitas.