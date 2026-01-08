“Cosa Nuestra”, de Tito Manrique, celebra 25 años con nuevo disco y concierto

“25 años de Salsa Criolla” rinde homenaje al folclor criollo y afroperuano, y a dos de sus cultores más emblemáticos: Lalo Izquierdo y Macario Nicasio

Producción está disponible en todas las plataformas digitales y será presentada el sábado 7 de marzo a las 8:30 p. m. en el Gran Teatro Nacional

“Cosa Nuestra”, liderado por el reconocido músico, compositor y arreglista peruano Tito Manrique, celebra su cuarto de siglo con el lanzamiento de una nueva producción discográfica titulada “25 años de Salsa Criolla”, que rinde homenaje a los géneros del folclor criollo y afroperuano, y a dos de sus cultores más emblemáticos: Lalo Izquierdo y Macario Nicasio.

Este nuevo disco reúne 10 canciones, de las cuales 7 son temas inéditos compuestos por el propio Manrique, consolidando una propuesta musical que conjuga tradición y renovación.

El repertorio se completa con reinterpretaciones de piezas emblemáticas como “Hechicera”, éxito popularizado por Óscar D’León; “Cuidado”, balada llevada al vals por José José; y clásicos del folclor costeño como “Mamá Juanita”.

Este nuevo trabajo se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y será presentado en una única función el sábado 7 de marzo a las 8:30 p. m. en el Gran Teatro Nacional. Las entradas están a la venta en Joinnus.

“25 años de Salsa Criolla” cuenta con la participación de destacados artistas de la música criolla, entre jóvenes talentos y figuras consagradas, como Mayra Guzmán, Maycol Abanto, Alex Quijandría, Martín Sánchez, Alex Ramírez, Marco Campos, Papeíto Abán, José Francisco Valdelomar, Noelia Herencia, Celeste Manrique, Sofía con Z y Carlos Mosquera, quienes aportan diversidad y fuerza interpretativa a la producción.

La salsa criolla, fusión creada por Tito Manrique en 1999, se ha convertido en el sello distintivo de la agrupación. A lo largo de más de dos décadas, “Cosa Nuestra” ha desarrollado más de 15 producciones musicales, construyendo una identidad sonora que ha sido ampliamente reconocida dentro y fuera del país.

Entre sus principales logros destacan la obtención de la Gaviota de Plata en 2015 con el tema “Sonero de callejón” y la nominación al Latin Grammy en 2016 por la producción “Pregoneros de la calle”, reafirmando el impacto y vigencia de su propuesta artística.