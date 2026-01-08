Carlos Álvarez celebró sus 62 años y presentó en primicia spot sobre su candidatura presidencial

El actor cómico y figura pública Carlos Álvarez celebró anoche su cumpleaños número 62 en una íntima reunión realizada en un exclusivo restaurante de San Isidro, donde estuvo acompañado de amigos cercanos y de su hermano Arturo Álvarez, demostrando que el vínculo familiar entre ambos se encuentra más unido que nunca.

La velada incluyó una cena especial junto a todos sus invitados, en un ambiente distendido y de celebración, donde no faltaron las muestras de cariño, risas y buenos deseos para el artista, quien atraviesa una etapa importante tanto en lo personal como en lo profesional.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue el lanzamiento en primicia de un spot relacionado con su candidatura presidencial, material audiovisual que fue presentado por primera vez ante los asistentes y que marca un nuevo paso en su incursión en la política nacional.

Esta celebración se realizó previo a lo que será su último show “Un comercial y regreso”, espectáculo con el que Carlos Álvarez se despedirá temporalmente de los escenarios y que se llevará a cabo este 10 de enero en la Estación de Barranco, prometiendo una noche cargada de humor, reflexión y sorpresas.

De esta manera, Carlos Álvarez no solo festejó un año más de vida, sino que reafirmó su cercanía con su entorno más íntimo y dejó en claro que se encuentra enfocado y decidido en los nuevos retos que ha decidido asumir.