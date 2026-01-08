Cae peligrosa banda de extorsionadores y sicarios venezolanos en El Agustino

Con dinamita, armas de fuego y mecha lenta, la Policía desarticuló una peligrosa banda criminal integrada por ciudadanos venezolanos, presuntamente dedicada a la extorsión y el sicariato en Lima Este.

El operativo se realizó en una vivienda de El Agustino, donde agentes del grupo GRECCO y la Dirincri irrumpieron de manera estratégica, cercando el inmueble para evitar fugas o un ataque de cómplices. En el lugar se hallaron seis cartuchos de dinamita, una pistola semiautomática y un metro de mecha lenta, evidenciando el alto poder destructivo del grupo.

Fueron detenidos Wilbert José Isturiz (26), Joneyson Javier Briceño (23) y la menor Escarlet Paola Morales Moya (16), quienes son investigados por tenencia ilegal de armas y como presuntos autores del homicidio de Rubén Canales Gómez, ocurrido el 29 de septiembre de 2025.

Esta intervención representa un duro golpe contra el crimen organizado que opera en Lima Este y reafirma la ofensiva policial contra las mafias dedicadas a la violencia y la extorsión.