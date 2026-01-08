Arsenal no pudo ampliar ventaja sobre sus seguidores al empatar 0-0 con Liverpool

Empate amargo fue para el Arsenal ante Liverpool 0-0 en el Emirates Stadium, ya que no pudo ampliar la ventaja sobre sus inmediatos seguidores como son el Manchester City y el Aston Villa, manteniendo los seis puntos de ventaja (49-43), al cerrarse la 21 fecha de la Premier League de Inglaterra.

El partido fue parejo y ambos elencos tuvieron la posibilidad de anotar, pero no estuvieron acertados en la puntillada final. En el complemento, los “gunners” presionaron más sobre el arco de Alisson Becker, y en la última jugada tras un corner servido por Madueke, el brasileño, Gabriel no cabeceó bien el balón estando solo, perdiéndose el gol de la victoria local.

Principales Posiciones: Arsenal 49; Manchester City 43; Aston Villa 43; Liverpool 35; Brentford 33; Newcastle 32; Manchester United 32; Chelsea 31; Fulham 31; Sunderland 30; Brighton 29; Everton 29; Crystal Palace 28; Tottenham 27. Próxima Fecha: Sábado 17: Manchester United-Manchester City; Sunderland-Crystal Palace; Chelsea-Brentford; Liverpool-Burnley; Tottenham-West Ham; Leeds United-Fulham; Nottingham Forest-Arsenal. Domingo 18: Wolves-Newcastle; Aston Villa-Everton; Brighton-Bournemouth.