Álvaro Barco Director Deportivo de la «U» criticó que la FPF les entrega un torneo en UCI

Contundente. Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, fue muy crítico con la gestión del fútbol peruano y el rol de la FPF, asegurando que los clubes no están dispuestos a seguir siendo parte de un sistema que consideran injusto y perjudicial.

“Todos están de acuerdo en que esa cláusula del reglamento debe ser retirada, porque le da total facultad al no pago y nos obliga a someternos a que ellos puedan trabajar libremente. No vamos a ser cómplices de diferencias que generan competencia desleal”, sostuvo.

Remarcó que la postura de los clubes va más allá de un reclamo puntual y apunta a un cambio estructural. “No por el hecho de que después de estas declaraciones vengan a decirnos que ahora sí nos van a pagar. Hay una liga y vamos a aprovecharla. No vamos a volver a pasar por lo que ocurrió cuando la FPF nos quitó la Asociación y el campeonato”, señaló, dejando en claro la intención de construir un torneo autónomo y fortalecido.

Barco cuestionó duramente la intervención de la FPF en la economía de los clubes. “No puede ser que se haya metido transversalmente en nuestra economía a través de una empresa aventurera, sin garantías ni sostenimiento. El sistema de negocio que se está implantando no es real, no hay forma de cómo sostenerlo”, afirmó.

Por último, el director deportivo de Universitario alertó sobre el delicado estado del campeonato nacional y la necesidad urgente de cambios. “La FPF nos ha entregado un campeonato que hoy considero un cadáver, ni siquiera está en UCI, está en el cementerio. Vamos a tratar de reflotarlo y hacer el mejor campeonato posible, buscando que los clubes tengan solidez económica y que no volvamos a sufrir una crisis profunda en el fútbol peruano”.