Sorteo de los Torneos Apertura y Clausura de la Liga 1 2026 será este viernes 9

Todo va quedando listo para el inicio del torneo de la Liga 1 2026 (Apertura y Clausura). Ahora, la organización del campeonato ha anunciado oficialmente que el sorteo del fixture se llevará a cabo este viernes 9 de enero.

La ceremonia se dará a partir de las 7:00 pm, y también se realizará la premiación a los mejores jugadores del año pasado tanto de primera división como en Liga 2, Liga 3 y Liga Femenina.

Para este año, se redujo la cantidad de equipos a 18, así que no habrá fecha de descanso para los clubes y se jugará un total de 34 fechas frente a las 38 que hubo la campaña anterior.

Se tiene programado que el inicio del torneo local sea en el fin de semana del 30 de enero. Ahí se marcará el debut oficial de FC Cajamarca y Deportivo Moquegua en la máxima categoría, quiénes acompañarán a los otros 16, que son Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal, Sport Boys, Sport Huancayo, ADT, UTC, Atlético Grau, Alianza Atlético, Cienciano, Cusco FC, Deportivo Garcilaso, FBC Melgar, Juan Pablo II, Comerciantes Unidos y Los Chankas.