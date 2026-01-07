SMP: dictan 7 días de detención preliminar contra sicario que habría disparado a trabajador municipal

El Poder Judicial dispuso la detención preliminar por siete días contra Luis Daniel Roa Zavaleta (a) «Lucho» acusado presuntamente de asesinar a un trabajador municipal en el distrito de San Martín de Porres, el 16 de julio del 2025. El Ministerio Público de Lima Norte investiga el caso.

El Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla condujo jurídicamente la ejecución de la detención preliminar contra Luis Daniel Roa Zavaleta (a) «Lucho» (25), quien es investigado por la presunta comisión de los delitos de homicidio en grado de tentativa en agravio de un trabajador municipal; y fabricación, comercialización, uso o porte de armas.

El fiscal adjunto provincial Carlos Eduardo Alarcón Rodríguez explicó que, el 16 de julio de 2025, el intervenido habría interceptado y disparado al servidor edil en la avenida Universitaria, luego que fuera golpeado por la víctima durante una discusión.

El Despacho dispuso que la División de Investigación de Homicidios de la PNP realice las diligencias complementarias a fin de resolver la situación jurídica del detenido.

De acuerdo a la investigación policial, Luis Daniel Roa Zavaleta habría participado en el crimen junto al gordo conocido con el alias «Gordo Omar» y le realizó más de cuatro disparos de balas con el fin de acabar con su vida

Roa Zavaleta fue intervenido junto al sicario peligroso conocido como «El Cholo Alianza» y habría intentado asesinar al trabajador municipal presuntamente para tener el control de la venta de drogas en la zona.