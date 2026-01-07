Poder Judicial: visitas judiciales de la ANC permitieron reducir la carga procesal en diversos distritos judiciales

Durante el 2025 se realizaron visitas presenciales y virtuales como parte del control preventivo y concurrente

La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) informó que, durante el año 2025, se realizaron 17 visitas judiciales presenciales y 41 visitas virtuales en distintos órganos jurisdiccionales de los distritos judiciales del país, como parte de las acciones de control preventivo y concurrente.

Las visitas permitieron identificar brechas operativas, verificar el desempeño funcional de magistrados y servidores, así como adoptar medidas orientadas a mejorar la organización interna de los despachos judiciales.

Como resultado de estas intervenciones, se reportaron reducciones significativas de la carga procesal en determinados órganos jurisdiccionales, como en el distrito judicial de Ayacucho, donde se registró una disminución de hasta el 94 % de escritos pendientes en el Tercer Juzgado de Familia Subespecializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Huamanga.

Asimismo, se informó sobre la implementación de mejoras tecnológicas derivadas de las recomendaciones formuladas durante las visitas, como la automatización de procedimientos en algunos distritos judiciales.