Ministerio de Justicia: más de 2700 internos fueron trasladados en el 2025 a nivel nacional

Ministerio de Justicia: más de 2700 internos fueron trasladados en el 2025...

En el marco de la política de fortalecimiento del sistema penitenciario y la lucha frontal contra la criminalidad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) informó que durante el 2025 se ejecutó el traslado de 2793 internos en los establecimientos penitenciarios del país, a través del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Del total, 707 traslados se realizaron por razones de seguridad, tras detectarse intentos de alterar el orden interno y poner en riesgo la gobernabilidad de los penales. Estas acciones se concentraron principalmente en las regiones INPE de Lima y Norte que, en conjunto, sumaron 376 internos trasladados, seguidas por las regiones Centro (90), Altiplano (74) y Sur Oriente (64).

Entre los penales que más internos de alta peligrosidad recibieron en los traslados por razones de seguridad penitenciaria están Cochamarca (108), Cajamarca (62), Ancón I (60), Cusco (44) y Puno (42).

Asimismo, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 se ejecutaron 1746 traslados por medidas de reordenamiento penitenciario, destacando las regiones Altiplano (453) y Lima (449), como parte de las acciones preventivas para una adecuada administración de la población penal. Por esta causalidad, los penales que más internos recibieron fueron Puno (376), Cusco (224) y Virgen de Fátima, ubicado en distrito limeño de Chorrillos, (200).

A estas cifras se suman 118 traslados por tratamiento penitenciario, 103 por razones de salud, 52 por mandato judicial, 50 traslados excepcionales y 17 por unidad familiar, en estricto cumplimiento de la normativa vigente y el respeto de los derechos fundamentales.

Al respecto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, señaló que estas acciones “forman parte de una estrategia integral del Estado para recuperar el principio de autoridad en los establecimientos penitenciarios y contribuir de manera directa a la seguridad ciudadana”.

“El traslado oportuno y estratégico de internos nos permite neutralizar riesgos, prevenir actos delictivos desde las cárceles y garantizar el orden interno. No vamos a permitir que los penales se conviertan en centros de planificación criminal”, enfatizó el titular del MINJUSDH.

Martínez Laura reafirmó que el sector continuará fortaleciendo las capacidades del INPE y adoptando medidas firmes para asegurar penales seguros, ordenados y bajo control del Estado, en línea con la política de gobierno orientada a proteger a la ciudadanía y preservar la paz social.

Cabe precisar que el INPE está divido en regiones distribuidas de la siguiente manera: Lima (Lima, Áncash, Ica), Norte (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca), Centro (Junín, Huancavelica, Ayacucho), Sur (Arequipa, Moquegua, Tacna), Nor Oriente (Amazonas, Loreto, San Martín), Oriente (Huánuco, Ucayali, Pasco), Sur Oriente (Apurímac, Cusco, Madre de Dios) y Altiplano (Puno y Tacna).