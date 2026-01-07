Más de 900 niños fueron operados con éxito en Hospital de Lima Este-Vitarte

Más de 900 intervenciones quirúrgicas en pacientes pediátricos y neonatales fueron registradas por el Hospital de Lima Este – Vitarte (HLEV), liderado por su director general, Dr. Ciro Liberato Ramón, durante el año 2025.

Estas atenciones se realizaron de manera especializada, oportuna y segura, bajo un enfoque de trato humano hacia recién nacidos y niños con diagnósticos de alta complejidad, tales como gastrosquisis, malformaciones anorrectales, obstrucciones intestinales, atresia intestinal, hernias diafragmáticas congénitas y apendicitis neonatal.

“Cada cirugía realizada es una oportunidad de vida para nuestros pacientes más pequeños. Nuestro compromiso es brindar una atención segura y especializada, porque detrás de cada intervención hay una familia que confía en nosotros y un niño que merece crecer con salud y esperanza”, indicó el cirujano pediátrico César Díaz León, quien comandó el número de intervenciones quirúrgicas durante el periodo mencionado.

Este esfuerzo se complementa con el trabajo del Servicio de Anatomopatología, donde el estudio de las piezas quirúrgicas permite identificar factores asociados a patologías poco frecuentes. Dicha labor técnica es fundamental para mejorar el diagnóstico y garantizar tratamientos oportunos en casos complejos como la apendicitis en recién nacidos.

Finalmente, el Hospital de Lima Este – Vitarte reafirma su compromiso con la salud infantil bajo el profesionalismo de un equipo calificado y una gestión orientada a salvar vidas. Estas acciones se mantienen en estricta concordancia con los lineamientos del Ministerio de Salud (MINSA) y las políticas nacionales de protección a la infancia, consolidando al hospital como un referente en cirugía pediátrica especializada.