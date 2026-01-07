Manchester City y Aston Villa dejaron puntos valiosos y se alejan del líder Arsenal

Se alejan del líder Arsenal. Al jugarse parte de la fecha 21 de la Premier League, los elencos de Manchester City y Aston Villa, no lograron sacar adelante sus partidos ante Brighton (local) y Crystal Palace (visitante), empatando 1-1 y 0-0 respectivamente. Ahora han quedado a cinco unidades del líder Arsenal que juega hoy en casa ante Liverpool, y si gana ampliará la diferencia a 8 puntos.

El City se puso en ventaja con gol de penal de Erling Haaland a los 44’, pero en el complemento, a los 50’ el japonés Kaoru Mitoma logró el empate para el Brighton, dejando mudos a los hinchas “ciudadanos”. Mientras en Londres, Aston Villa no pudo ganarle al Crystal Palace, pese a tener varias situaciones de gol, debiendo conformase con un 0-0.

Otros Resultados: Bournemouth 3 Tottenham 2;Brentford 3 Sunderland 0; Everton 1 Wolves 1; Fulham 2 Chelsea 1; Newcastle 4 Leeds United 3; Burnley 2 Manchester United 2. Partido de Hoy: Arsenal-Liverpool. Principales Posiciones: Arsenal 48; Manchester City 43; Aston Villa 43; Liverpool 34; Brentford 33, Manchester United 32; Newcastle 32; Chelsea 31; Fulham 31; Sunderland 30; Brighton 29; Everton 29; Crystal Palace 28; Tottenham 27.