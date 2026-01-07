Luis Advíncula se desligó de Boca Juniors y será jugador de Alianza Lima por dos años

En una entrevista concedida al canal oficial de Boca Juniors, el lateral peruano Luis Advíncula se despidió oficialmente del club argentino, expresando su agradecimiento a la institución xeneize por haber accedido a su solicitud de dejar el equipo por motivos personales. Ahora, el popular ‘Rayo’ alista maletas para viajar a Montevideo e incorporarse a su nueva institución Alianza Lima, a falta de hacerse oficialmente su llegada a elenco blanquiazul.

«Tengo sentimientos encontrados. Llevo muchos años acá en el club y estoy muy agradecido con las personas que me recibieron desde el primer minuto, así como con el presidente. Es complicado irte de un club así, pero así es la vida. Estoy pasando por un momento familiar un poco complicado y ellos siempre se portaron bien conmigo, accedieron a mi pedido de volver a mi país. No me va a alcanzar la vida para agradecer lo que han hecho por mí», señaló Advíncula de inicio.

Añadió: «Para mí fue impresionante estar acá. Cumplí un sueño importante al venir a jugar a este club. Me tocó vivir de todo: ser criticado, muchas veces elogiado, pero siempre intenté dar lo mejor. Soy un ser humano que también se equivoca y lo he aceptado. Siempre estaré agradecido por cómo me trataron; es impresionante lo que se vive aquí y eso se va a extrañar».

Tras conocerse oficialmente su salida de Boca Juniors, ha permitido que la directiva de Alianza Lima concrete que pueda jugar por dos temporadas de primera instancia, y la idea es que se incorpore a sus demás compañeros a Montevideo, donde el elenco blanquiazul tiene pactados tres amistosos en el marco del torneo “Río de la Plata” y se integre a la pretemporada.