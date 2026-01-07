Home DEPORTES Inter de Milán sigue firme en la punta de la Serie «A»...

Inter de Milán sigue firme en la punta de la Serie «A» del Calcio Italiano al vencer a Parma 2-0

By
Diario UNO - CH
-
108
0

Sigue a paso firme. Inter de Milán hizo su tarea y a domicilio venció al Parma 2-0, con lo cual continúa al frente de la Serie “A” del Calcio Italiano con 42 puntos, a cuatro del AC Milán y Nápoles, aunque el primero juega este jueves ante Genoa y si gana quedaría a una unidad. Los goles interistas fueron de Federico Dimarco a los 42’ y Marcus Thuram a los 98’.

Por su parte, Nápoles salvó un empate en casa ante Hellas Verona 2-2, tras ir perdiendo en la etapa inicial 2-0. Por la visita anotaron Frese a los 16’ y Orban a los 27’ de penal, mientras por los napolitanos lo hicieron el escocés McTominay a los 54’ y Di Lorenzo a los 82’. Los napolitanos llegaron a 38 y quedaron a cuatro del líder Inter de Milán, mientras Verona es antepenúltimo con solo 13 unidades.

Otros Resultados: Bolonia 0 Atalanta 2; Lazio 2 Fiorentina 2; Torino 1 Udinese 2. Partidos del Jueves: Cremonese-Cagliari; A.C. Milán-Genoa. Principales Posiciones: Inter de Milán 42; AC Milán 38; Nápoles 38; Juventus 36; Roma 36; Como 33; Atalanta 28; Bolonia 26; Lazio 25; Udinese 25; Sassuolo 23; Torino 23.

