Inter de Milán sigue firme en la punta de la Serie «A» del Calcio Italiano al vencer a Parma 2-0

Sigue a paso firme. Inter de Milán hizo su tarea y a domicilio venció al Parma 2-0, con lo cual continúa al frente de la Serie “A” del Calcio Italiano con 42 puntos, a cuatro del AC Milán y Nápoles, aunque el primero juega este jueves ante Genoa y si gana quedaría a una unidad. Los goles interistas fueron de Federico Dimarco a los 42’ y Marcus Thuram a los 98’.

Por su parte, Nápoles salvó un empate en casa ante Hellas Verona 2-2, tras ir perdiendo en la etapa inicial 2-0. Por la visita anotaron Frese a los 16’ y Orban a los 27’ de penal, mientras por los napolitanos lo hicieron el escocés McTominay a los 54’ y Di Lorenzo a los 82’. Los napolitanos llegaron a 38 y quedaron a cuatro del líder Inter de Milán, mientras Verona es antepenúltimo con solo 13 unidades.

Otros Resultados: Bolonia 0 Atalanta 2; Lazio 2 Fiorentina 2; Torino 1 Udinese 2. Partidos del Jueves: Cremonese-Cagliari; A.C. Milán-Genoa. Principales Posiciones: Inter de Milán 42; AC Milán 38; Nápoles 38; Juventus 36; Roma 36; Como 33; Atalanta 28; Bolonia 26; Lazio 25; Udinese 25; Sassuolo 23; Torino 23.