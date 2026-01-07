INPE: Internos más avezados y cabecillas de banda cumplirán su condena en Challapalca

En cumplimiento a las medidas de control dictadas por el Gobierno y bajo la disposición del presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, el martes 6 de enero un grupo de internos avezados y cabecillas de bandas criminales procedentes de los penales de Lima, ingresaron al Establecimiento Penitenciario de Challapalca, donde cumplirán su condena en un régimen de extrema seguridad.

En horas de la noche, los privados de libertad identificados por su amplio bagaje delictivo hicieron su ingreso al reclusorio fuertemente resguardados por agentes del Grupo de Operaciones Especiales del INPE en compañía de personal de seguridad del recinto. En presencia de las autoridades de la Oficina Regional Altiplano Puno, fueron ubicados en los aleros 1A, 1B, 2A y 2B.

Los internos bajo el régimen especial de extrema seguridad, se encuentran en estricta disciplina y vigilancia, y según la normativa vigente, cuentan con solo 2 horas de patio, recibirán la visita de un familiar cada dos semanas por el tiempo de una hora, entre otras medidas restrictivas.

Esta acción forma parte del primer operativo de traslado del año, de internos sentenciados y procesados de los centros carcelarios de Lurigancho, Miguel Castro Castro, Ancón I, Callao y Huaral, que representan una amenaza contra la seguridad penitenciaria.

Actualmente el penal de Challapalca, que se ubica a más de cinco mil metros sobre el nivel del mar, alberga a 228 privados de libertad de alta peligrosidad y de difícil readaptación.

De esta manera, el INPE ratifica su lucha frontal contra las extorsiones y la criminalidad, y se mantendrá trabajando de manera articulada con el gobierno para garantizar la seguridad integral de los recintos penales, y contribuir con la seguridad ciudadana.