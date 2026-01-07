Gianluca Lapadula: «“Siempre quiero jugar por la Selección Peruana”

No pierde la fe. El delantero Gianluca Lapadula, confesó que está buscando retornar a su mejor nivel futbolístico y aportar su cuota de gol a la Selección Peruana en búsqueda de clasificar a un nuevo Mundial para el 2030. Las declaraciones las hizo al programa de redes “Doble Punta” desde Italia.

Sobre el próximo técnico que dirigirá a la Selección, Lapadula opinó lo siguiente: «Lo importante es que no cambiar la manera de jugar de la Bicolor, la necesitamos, es lo nuestro. Yo me sentía muy cómodo así».

E otro lado, el atacante de 35 años, admitió que le gustaría disputar el próximo Mundial: «Sería muy lindo para todos. Así mismo admitió que desde Sudamérica lo llamaron del club Gremio de Poro Alegre-Brasil, y no descartó además algún día llegar al fútbol peruano, para jugar en algún club.

Lapadula actualmente es suplente en el Spezia de la Serie “B” del Calcio Italiano, que ocupa el puesto 15 con solo 17 unidades, a cuatro del colero Pescara, siendo en lo que resta de la temporada, mantenerse en la categoría y alejarse de cualquier posibilidad de descender. El jugador ítalo-peruano a causa de una lesión, no ha podido volver en su mejor forma.