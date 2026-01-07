Defensor del Pueblo recibió a ministra Lesly Shica y respaldó acciones para garantizar entrega de alimentos del Programa de Alimentación Escolar 2026

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y la Defensoría del Pueblo articularon acciones que se plasmaron en la conformación de un Comité Especial de Supervisión del proceso de implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), a cargo de la Defensoría de Pueblo, para acompañar y fortalecer a la institución en el objetivo de asegurar la calidad, inocuidad y entrega oportuna de los alimentos desde el inicio del año escolar 2026.

El anuncio se realizó tras una reunión de trabajo entre la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica y el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quienes reafirmaron su compromiso de velar por el control y transparencia de todas las etapas del servicio alimentario escolar, desde los procesos de compra hasta la distribución y consumo de los alimentos en las instituciones educativas del país.

“Desde la Defensoría del Pueblo saludamos las decisiones importantes que viene tomando la ministra Lesly Shica del Midis y coadyuvaremos ese esfuerzo con el Comité Especial de Supervisión de todo el proceso de implementación del PAE, con indicadores y metas claras”, destacó el defensor Gutiérrez Cóndor.

El defensor felicitó el trabajo articulado del Midis y el esfuerzo conjunto para que esta iniciativa permita consolidarse como una política de Estado, con instrumentos sólidos que trasciendan las gestiones.

Por su parte, la ministra Lesly Shica agradeció la disposición de la Defensoría del Pueblo para establecer esta sinergia institucional de manera permanente. “Esta gestión del Midis tiene como objetivo garantizar una alimentación de calidad y con el aporte calórico necesario para que nuestros niños y niñas puedan aprender en mejores condiciones. Para ello, estamos fortaleciendo puntos de conexión y supervisión constante en todas las etapas del proceso”, afirmó la titular del Midis.

También subrayó la importancia de recuperar la confianza de la comunidad educativa. “Estamos enviando un mensaje claro a la población: este es un trabajo transparente, abierto y en diálogo permanente, que busca el acompañamiento y la supervisión de las instituciones con rol fiscalizador. Todo ello con el propósito de garantizar mejores condiciones para más de 4 millones de escolares que son atendidos por el PAE”, puntualizó.

El comité estará presidido por la Adjuntía para la Descentralización y el Desarrollo Socioeconómico de la Defensoría del Pueblo, e integrado por las Adjuntías para el Derecho a la Salud y Educación. Su labor comprenderá la supervisión de procesos administrativos, procedimientos de selección, almacenamiento; así como el trabajo de campo a nivel nacional para verificar el adecuado manejo e inocuidad de los alimentos que consumen nuestros escolares.