Barcelona goleó al Athletic Club 5-0 y es el primer finalista de la Supercopa de España

Una máquina. Así fue ayer el FC Barcelona que goleó al Athletic Club por 5-0, convirtiéndose en el primer finalista de la Supercopa de España, que como sucede en los últimos años, las instancias finales, se juega en Arabia Saudita. Los catalanes liquidaron el partido en la etapa inicial, cuando ya ganaban 4-0 en el King Abdullah Sports City de Yeda.

El equipo azulgrana salió decidido a marcar diferencias desde el pitazo inicial del juez español Díaz de Mera, y a los 22’ Ferran Torres abrió el marcador, aumentando luego Fermín cuando se jugaban los 30’ para el 2-0. Luego llegaron dos tantos más por mediación del sueco Roony Bardghji a los 34’ y el brasileño Raphinha a los 38’.

En el complemento, el “Barza” bajó la intensidad de las acciones, sabiéndose ya con el resultado a su favor, pero llegó un gol más a cargo nuevamente del brasileño Raphinha a los 52’, sellando el contundente triunfo ante el elenco vasco. Incluso se dieron el lujo de hacer ingresar a los 72’ a dos de sus figuras estelares que no arrancaron como son Lamine Yamal y Dani Olmo.

MAÑANA SALE EL SEGUNDO FINALISTA

El rival del Barcelona, saldrá mañana jueves cuando a las 2:00 p.m. (hora peruana) y en el mismo escenario (King Abdullah Sports City de Yeda), se midan Atlético de Madrid y Real Madrid, llegando ambos con las mismas opciones de llegar a la final, siendo una baja importante en el cuadro merengue, la del francés Kylian Mbappé (lesionado).