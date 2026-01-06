Ven a disfrutar del primer festival de rock del año Te Pone Rock

Un nuevo año comienza y las más importantes bandas de rock de nuestro país se reunirán en el primer festival que dará inicio a la temporada de verano 2026 con una puesta en escena colosal y a la altura de los grandes festivales extranjeros, es así que se ha anunciado la primera edición de Te Pone Rock, el impresionante evento musical que tendrá en un mismo escenario a las leyendas del Rock Nacional y a los colombianos de Don Tetto, el concierto se llevará a cabo el sábado 17 de enero en el Club Cultural Deportivo Lima en Chorrillos. Las entradas ya estan disponibles en el sistema Quehay.com.pe.

La banda de Diego Pulecio regresa a Lima para ser el cabeza de cartel del Te Pone Rock y razones no le faltan a los colombianos quienes vienen dejando huella con más de 20 años en el mercado latino, Don Tetto con cinco álbumes de estudio, tres álbumes en vivo (uno de ellos en formato acústico) y clásicos como No digas lo siento, Fallido intento, Adicto al dolor, Mi error, Una noche normal o Sigamos caminando, entre otros; tienen una fanaticada que parece haber superado la prueba del tiempo y sigue creciendo y diversificándose.

La banda colombiana regresa a Lima en medio de la promoción y lanzamiento de su sexto disco de estudio, del cual ya liberaron un adelanto la balada “Solo Tú y Yo”, ya disponible en plataformas.

Te Pone Rock presentará en vivo a leyendas del rock nacional tales como Amén, LBD al mando de Salim Vera, Mar De Copas y sus himnos inolvidables, los legendarios Río, el ícono del rock peruano Pelo Madueño, la banda Zen y 6 Voltios con una gran cantidad de fans, el mítico Daniel F y los emergentes E.G.O. e Implicados.

¡El primer gran festival del año está aquí! Este 17 de enero desde las 2pm, ven a disfrutar de los más grandes del Rock en un local amplio y muy cómodo.

Las entradas para Te Pone Rock están disponibles en el sistema Quehay.com.pe desde 59 soles.